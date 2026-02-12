Un remisero que fue a buscar unas personas a un partido de fútbol, jamás se iba a imaginar lo que le iba a suceder. El grave y violento hecho sucedió en la ciudad de La Banda, Santiago del Estero, cuando un trabajador sufrió la violencia de un cuidacoches.
Un cuidacoches le quiso cobrar peaje a un remisero en la puerta de una cancha de fútbol y se pudrió mal
Cuando un remisero estaba por comenzar con viaje con los pasajeros desde la puerta de una cancha de fútbol, se originó una violenta pelea con un cuidacoches
Desde la empresa Madre de Ciudades, un remisero fue enviado a recoger unos pasajeros a una cancha de fútbol, situada en las inmediaciones del Club Central Argentino.
Al arribar a la calle Julio Argentino Jerez con su auto Fiat Siena color bordó, esperó apenas unos minutos hasta que los pasajeros salieron de la cancha de fútbol y abordaron el vehículo.
Cuidacoches enardecido contra un remisero y su auto
La historia continúa con el remisero a punto de emprender el viaje con los jugadores, que acababan de pasar un lindo momento en la cancha.
Y es ahí cuando entra en acción la actitud prepotente de un cuidacoches, que no dudó en exigirle al remisero que pagara una especie de “peaje” por haber esperado arriba del auto, en la puerta de la cancha de fútbol.
En medio de un ida y vuelta de exigencias y negativas entre el cuidacoches y remisero, el primero no dudó en destrozar el auto del trabajador de transporte.
El trapito le pedía plata para permitirle salir del lugar. Y al no tener respuesta favorable por parte del remisero, el cuidacoches le rompió el vidrio de una puerta trasera, para luego, con otro puñetazo, destrozar la luneta trasera.
Ante tanta violencia y por temor a que se agravara la situación en la cancha de Santiago del Estero, el remisero no tuvo mejor idea que huir a toda velocidad con los pasajeros y alejarse de la peligrosidad del cuidacoches.
La hecho alertó a las autoridades de seguridad de la ciudad de La Banda, en un hecho de violencia extrema que se repite, una vez más, con un cuidacoches.