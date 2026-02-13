Un joven de 29 años fue detenido este viernes por la tarde en Guaymallén tras protagonizar una violenta amenaza con arma de fuego contra un hombre de 52 años. El sujeto, que se movilizaba en un auto blanco, fue interceptado por la Policía minutos después del hecho y en su poder hallaron una pistola 9mm lista para disparar.
Amenazó con un arma a un hombre, prometió volver y lo atraparon con una 9mm lista para disparar en Guaymallén
El sujeto de 29 años quedó detenido bajo la carátula de amenazas agravadas por el uso de arma de fuego y portación ilegal de arma de guerra
Todo comenzó pasadas las 15 en las inmediaciones de calles Florencio Sánchez y Paysandú, en el corazón de Dorrego. Según la denuncia de la víctima, el agresor se presentó en su domicilio y, tras una breve discusión, le exhibió un arma de fuego y lo amenazó de muerte.
Lo más inquietante del episodio fue la frase que lanzó el sospechoso antes de subir a su vehículo: aseguró que se retiraba pero que "volvería" más tarde, dejando a la víctima en un estado de total vulnerabilidad.
La captura del agresor en Guaymallén
Tras el llamado al 911, efectivos de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) desplegaron un operativo cerrojo en la zona para dar con el sujeto con las características aportadas por el denunciante. Minutos después, lograron divisar el vehículo sospechoso: un Ford Fiesta color blanco.
Al interceptar el rodado e identificar al conductor, los uniformados procedieron a requisar el habitáculo. Allí confirmaron lo denunciado: el sujeto circulaba con una pistola 9 mm marca Bersa BP9CC. El arma, de color negro, tenía su cargador colocado con 8 proyectiles del mismo calibre, lista para ser utilizada.
Situación judicial del detenido
Por disposición del fiscal de Guaymallén, Gustavo Coppi, se ordenó el secuestro inmediato del arma de fuego y del vehículo. El aprehendido fue trasladado a la Comisaría 45, donde quedó a disposición del magistrado interviniente bajo la carátula de amenazas agravadas por el uso de arma de fuego y portación ilegal de arma de guerra.