Amenazó con un arma a un hombre, prometió volver y lo atraparon con una 9mm lista para disparar en Guaymallén

El sujeto circulaba con una pistola 9 mm marca Bersa lista para ser usada. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

La captura del agresor en Guaymallén

Tras el llamado al 911, efectivos de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) desplegaron un operativo cerrojo en la zona para dar con el sujeto con las características aportadas por el denunciante. Minutos después, lograron divisar el vehículo sospechoso: un Ford Fiesta color blanco.

Al interceptar el rodado e identificar al conductor, los uniformados procedieron a requisar el habitáculo. Allí confirmaron lo denunciado: el sujeto circulaba con una pistola 9 mm marca Bersa BP9CC. El arma, de color negro, tenía su cargador colocado con 8 proyectiles del mismo calibre, lista para ser utilizada.

Situación judicial del detenido

Por disposición del fiscal de Guaymallén, Gustavo Coppi, se ordenó el secuestro inmediato del arma de fuego y del vehículo. El aprehendido fue trasladado a la Comisaría 45, donde quedó a disposición del magistrado interviniente bajo la carátula de amenazas agravadas por el uso de arma de fuego y portación ilegal de arma de guerra.