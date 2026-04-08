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Accidente en Guaymallén

Un conductor de 90 años chocó contra un micro: entre los heridos hubo una embarazada y 8 niños

El conductor del auto fue trasladado a la clínica Santa María con politraumatismos tras el accidente. La mujer embarazada fue derivada al hospital Lagomaggiore

Pablo Abihaggle
Por Pablo Abihaggle [email protected]
El accidente ocurrió en la intersección de Aristóbulo del valle y Francisco de la Reta, de Guaymallén.

El accidente ocurrió en la intersección de Aristóbulo del valle y Francisco de la Reta, de Guaymallén.

Un automovilista de 90 años chocó este miércoles contra un colectivo del Grupo 500 en la intersección de Francisco de la Reta y Aristóbulo del Valle, en Guaymallén. Entre los heridos del accidente hubo una mujer embarazada y 8 menores de edad.

El conductor del auto fue diagnosticado con politraumatismos moderados y trasladado a la clínica Santa María.

La mujer embarazada fue derivada al hospital Lagomaggiore. Los 21 pasajeros restantes del colectivo, entre ellos los 8 niños y 13 adultos, fueron asistidos en el lugar y derivados a distintos centros asistenciales.

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La mujer embarazada fue internada en el hospital Lagomaggiore.

La mujer embarazada fue internada en el hospital Lagomaggiore.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Guaymallén.

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