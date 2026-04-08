Un automovilista de 90 años chocó este miércoles contra un colectivo del Grupo 500 en la intersección de Francisco de la Reta y Aristóbulo del Valle, en Guaymallén. Entre los heridos del accidente hubo una mujer embarazada y 8 menores de edad.
Accidente en Guaymallén
Un conductor de 90 años chocó contra un micro: entre los heridos hubo una embarazada y 8 niños
El conductor del auto fue trasladado a la clínica Santa María con politraumatismos tras el accidente. La mujer embarazada fue derivada al hospital Lagomaggiore
El conductor del auto fue diagnosticado con politraumatismos moderados y trasladado a la clínica Santa María.
La mujer embarazada fue derivada al hospital Lagomaggiore. Los 21 pasajeros restantes del colectivo, entre ellos los 8 niños y 13 adultos, fueron asistidos en el lugar y derivados a distintos centros asistenciales.
Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Guaymallén.