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Tragedia

Murió la mujer que fue atropellada por un camión en el Acceso Sur el Jueves Santo

Autoridades del Hospital Central comunicaron la triste noticia este viernes. La Justicia investiga el hecho pero todo apunta a un suicidio

Melisa Stopansky
Editado por Melisa Stopansky
Luego de estar un día internada en el Hospital Central, una mujer de 30 años falleció a consecuencia de las lesiones que sufrió en un accidente de tránsito.

Luego de estar un día internada en el Hospital Central, una mujer de 30 años falleció a consecuencia de las lesiones que sufrió en un accidente de tránsito.

Foto: Matías Pascualetti/Radio Nihuil

Una mujer de 30 años murió este Viernes Santo en el Hospital Central, como consecuencia de las graves lesiones que había sufrido al ser atropellada por un camión a la altura del puente de calle Azcuénaga, en Luján de Cuyo. Se investigan las circunstancias del hecho, aunque testigos refirieron que se tiró debajo del vehículo de carga.

El hecho ocurrió el Jueves Santo, alrededor de las 8.20, cuando un camionero de nacionalidad peruana que circulaba hacia el norte no logró evitar el impacto. Según los primeros datos y testimonios recabados en el lugar, la mujer se encontraba al costado de la ruta y, de manera repentina, ingresó corriendo a la calzada.

hospital central
Tras el accidente, la mujer fue derivada de urgencia al Hospital Central, donde se confirmó su muerte este Viernes Santo.

Tras el accidente, la mujer fue derivada de urgencia al Hospital Central, donde se confirmó su muerte este Viernes Santo.

La víctima fue trasladada en estado crítico al Hospital Central, donde permaneció internada con un traumatismo encéfalo craneano grave y pérdida de conocimiento. Finalmente, este viernes se confirmó su fallecimiento.

El conductor del camión fue sometido al test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo.

La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo, que investiga las circunstancias del hecho y mantiene como principal hipótesis que se habría tratado de un intento de suicidio, en base a los testimonios recogidos en el lugar.

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