Una mujer de 30 años murió este Viernes Santo en el Hospital Central, como consecuencia de las graves lesiones que había sufrido al ser atropellada por un camión a la altura del puente de calle Azcuénaga, en Luján de Cuyo. Se investigan las circunstancias del hecho, aunque testigos refirieron que se tiró debajo del vehículo de carga.
Murió la mujer que fue atropellada por un camión en el Acceso Sur el Jueves Santo
Autoridades del Hospital Central comunicaron la triste noticia este viernes. La Justicia investiga el hecho pero todo apunta a un suicidio
El hecho ocurrió el Jueves Santo, alrededor de las 8.20, cuando un camionero de nacionalidad peruana que circulaba hacia el norte no logró evitar el impacto. Según los primeros datos y testimonios recabados en el lugar, la mujer se encontraba al costado de la ruta y, de manera repentina, ingresó corriendo a la calzada.
La víctima fue trasladada en estado crítico al Hospital Central, donde permaneció internada con un traumatismo encéfalo craneano grave y pérdida de conocimiento. Finalmente, este viernes se confirmó su fallecimiento.
El conductor del camión fue sometido al test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo.
La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo, que investiga las circunstancias del hecho y mantiene como principal hipótesis que se habría tratado de un intento de suicidio, en base a los testimonios recogidos en el lugar.