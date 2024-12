Desde el hospital Privado donde permanece internado, el hombre relató a radio Nihuil que fue atacado en 9 de Julio y Castro, Guaymallén, cuando se dirigía caminando a su trabajo, con la motocicleta a su lado, porque se le había roto la cadena. El lugar de la agresión está a metros del asentamiento Castro una barriada que provoca hechos de inseguridad en la zona y que por esa razón, suele tener un móvil policial en las inmediaciones para evitar que conductores o ciclistas desprevenidos ingresen a la zona y sean víctimas de robos o agresiones.

“Eran las 5.25. Me reventaron la cabeza con un ladrillo, me golpearon la espalda, me pegaron con palos y me dispararon dos veces (pero aparentemente la bala no salió)”, relató.