Un camionero se quedó sin frenos y chocó contra un depósito de bebidas en Godoy Cruz

accidente en mendoza camion sin frenos carril rodriguez peña 4.jpg Parte del camión quedó dentro del depósito de bebidas ubicado en Carril Rodríguez Peña, en Godoy Cruz. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

En pocos minutos policías, una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado y Bomberos llegaron al lugar, quienes sacaron al chofer que había quedado atrapado dentro de la cabina.

Revisaron al camionero, quien estaba en estado de shock, pero constataron que sufrió golpes leves y estaba fuera de peligro. También asistieron a los conductores de los autos que chocaron y a los trabajadores de una gomería colindante quienes trabajaban en el momento del accidente, pero no tuvieron heridas de gravedad.

accidente en mendoza camion sin frenos carril rodriguez peña 5.jpg Un tractor de Godoy Cruz llegó para ayudar en la tarea de sacar el camión que quedó incrustado dentro de un comercio. Foto: Gentileza

Víctimas directas del accidente en Godoy Cruz

El conductor de un Chevrolet Onix que circulaba por Rodríguez Peña expresó: "Vi que el camión se quedó sin frenos. Yo iba hacia Maipú y no me dio tiempo a hacer nada. El camión como estaba sin frenos me agarró como venía, me chocó la trompa del auto y un costado tirándome contra las protecciones de la calle y siguió derecho".

Sostuvo que también chocó contra otro auto e impactó contra el negocio ubicado sobre Rodríguez Peña. "Vi que dos ocupantes del camión se tiraron antes del impacto".

accidente en mendoza camion sin frenos carril rodriguez peña 6.jpg Así quedó el Chevrolet Onix que fue chocado por un camión sin frenos en el carril Rodríguez Peña. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

"El camión venía rápido porque la salida del Acceso Sur es una pendiente hacia abajo, más la carga, por más que fuera despacio agarró velocidad", agregó el hombre que agradeció que hacía pocos minutos había dejado a su hija en otro lugar.

María es la dueña de una gomería que está al lado del depósito de bebidas, quien dijo que estaba en el baño cuando escuchó como una explosión. Al salir vio el camión incrustado dentro del comercio. Dijo que todavía no abrían y por suerte no había nadie en el interior. Al igual que en su comercio, señaló que justo en ese momento no había clientes, sino podría haber sido peor.

accidente en mendoza camion sin frenos carril rodriguez peña 8.jpg A pesar de cómo quedó el camión dentro del comercio, el chofer sufrió lesiones leves. Foto: Gentileza

Al lugar también llegó un tractor de la Municipalidad de Godoy Cruz para retirar el camión del interior del negocio. Mientras, la Policía trata de regular el caos del tránsito que se generó en la zona con alta circulación de vehículos.