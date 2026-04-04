Un camionero que conducía alcoholizado esta madrugada derrapó y volcó su camión a la orilla de la calle Juan José Paso y Ruta 40, en Maipú. El hombre manejaba con 1,07 grados de alcohol por litro de sangre.
Un camionero conducía alcoholizado, derrapó y volcó en la Ruta 40 y Paso de Maipú
El camionero tenía 1,07 grados de alcohol en sangre. El camión se dio vuelta a un costado de la ruta
En el caso de los conductores de vehículos como colectivos y camiones, la tolerancia de alcohol al volante es cero.
Cómo ocurrió el vuelco del camión
El vehículo involucrado es un camión marca Renault, modelo Premium 440, que circulaba de este a oeste por calle Paso. Por causas que no han sido determinadas, el camionero perdió el control y el camión terminó volcado sobre el costado derecho de la ruta.
El episodio generó un gran operativo policial las primeras horas del día, en una zona de alto tránsito vehicular, ya que sucedió en el ingreso a Maipú, uno de los accesos principales al Gran Mendoza.
El camionero está fuera de peligro
El conductor, de 42 años, fue asistido en el lugar y se constató que no presentaba lesiones. Tampoco hubo terceros afectados. Tras el test de alcoholemia positivo, quedó a disposición de la normativa vigente en materia de seguridad vial.
En Mendoza rige la Ley 9099 de “tolerancia cero” al alcohol para quienes conducen con licencia profesional, por lo que cualquier nivel detectado es considerado una infracción. En este caso, el registro superó niveles que agravan las sanciones previstas.
Las causas del vuelco aún se investigan, aunque el estado del camionero al momento del accidente es uno de los factores bajo análisis.