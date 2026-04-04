Un camionero conducía alcoholizado, derrapó y volcó en la Ruta 40 y Paso de Maipú

El episodio generó un gran operativo policial las primeras horas del día, en una zona de alto tránsito vehicular, ya que sucedió en el ingreso a Maipú, uno de los accesos principales al Gran Mendoza.

El camionero está fuera de peligro

El conductor, de 42 años, fue asistido en el lugar y se constató que no presentaba lesiones. Tampoco hubo terceros afectados. Tras el test de alcoholemia positivo, quedó a disposición de la normativa vigente en materia de seguridad vial.

En Mendoza rige la Ley 9099 de “tolerancia cero” al alcohol para quienes conducen con licencia profesional, por lo que cualquier nivel detectado es considerado una infracción. En este caso, el registro superó niveles que agravan las sanciones previstas.

Las causas del vuelco aún se investigan, aunque el estado del camionero al momento del accidente es uno de los factores bajo análisis.