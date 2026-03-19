Tragedia en San Rafael: un trabajador golondrina murió aplastado por un tractor en una finca

ambulancia-sec.jpg (Imagen ilustrativa) Una ambulancia del SEC acudió a la finca ubicada en el distrito de Las Malvinas. El personal constató la muerte del obrero golondrina. Foto: gentileza Ministerio de Seguridad

En un momento dado, un tractor conducido por un joven de 26 años circulaba por el callejón de la finca arrastrando un acoplado cargado con bolsas de la hortaliza.

De acuerdo con el relato de los testigos, el trabajador intentó subir al remolque en movimiento, pero perdió el equilibrio, resbaló y cayó bajo las ruedas traseras del pesado rodado, que lo aplastaron de manera instantánea.

Minutos después arribó al lugar una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), pero los profesionales de la salud solo pudieron constatar el deceso del hombre debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

En el sitio trabajó personal de la Comisaría 42° y efectivos de Policía Científica, quienes realizaron las pericias de rigor para determinar las causas exactas del siniestro.

La Policía Vial le practicó el dosaje de alcohol al conductor del tractor, el cual arrojó un resultado de 0,00 g/l.

La causa quedó caratulada inicialmente como homicidio culposo y las actuaciones están a cargo del ayudante fiscal de turno en San Rafael.