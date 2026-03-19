Un hombre de 53 años murió este jueves por la tarde en un trágico accidente laboral ocurrido en el distrito de Las Malvinas, San Rafael. La víctima, que se desempeñaba como trabajador golondrina, falleció después de ser arrollada por el tractor que participaba de la cosecha.
Tragedia en San Rafael: un trabajador golondrina murió aplastado por un tractor en una finca
El hombre realizaba tareas en la cosecha de ajo en una finca de San Rafael. El accidente se produjo cuando intentó subirse a la máquina en movimiento y se cayó
El fatal episodio sucedió alrededor de las 15 en una finca ubicada sobre la calle Monseñor de Miguel sin número.
Según las primeras informaciones policiales, el obrero se encontraba cumpliendo funciones en el interior del predio durante la cosecha de ajos.
En un momento dado, un tractor conducido por un joven de 26 años circulaba por el callejón de la finca arrastrando un acoplado cargado con bolsas de la hortaliza.
De acuerdo con el relato de los testigos, el trabajador intentó subir al remolque en movimiento, pero perdió el equilibrio, resbaló y cayó bajo las ruedas traseras del pesado rodado, que lo aplastaron de manera instantánea.
Minutos después arribó al lugar una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), pero los profesionales de la salud solo pudieron constatar el deceso del hombre debido a la gravedad de las lesiones sufridas.
En el sitio trabajó personal de la Comisaría 42° y efectivos de Policía Científica, quienes realizaron las pericias de rigor para determinar las causas exactas del siniestro.
La Policía Vial le practicó el dosaje de alcohol al conductor del tractor, el cual arrojó un resultado de 0,00 g/l.
La causa quedó caratulada inicialmente como homicidio culposo y las actuaciones están a cargo del ayudante fiscal de turno en San Rafael.