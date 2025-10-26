Tragedia en Misiones: un micro cayó a un arroyo y provocó al menos 9 muertos

rescate del colectivo en Misiones- Clarin

Ante este escenario las autoridades comunicaron que el número de fallecidos puede aumentar con el paso de las horas y que, entre las víctimas fatales, se encuentra el conductor del auto Ford Focus, además de pasajeros.

Aunque por el momento no trascendieron los motivos del accidente, se explicó que cuando el micro y el auto colisionaron había mucha niebla, lo que redujo la visibilidad.

En el lugar trabajan efectivos de la Unidad Regional II de Oberá, dotaciones de Bomberos de la Policía y Voluntarios, personal de la Comisaría de Campo Viera, la División Seguridad Vial y Policía Científica.

Quiénes son las víctimas fatales identificadas hasta el momento

La Policía de Misiones confirmó la lista parcial de las 9 personas que fallecieron producto de la tragedia, según informó el diario provincial El Territorio:

Gabriela Paola García (26), de Oberá.

Magalí Lilén Belén Amarilla (22), de Campo Ramón.

Katia Bupvilofsky (24), de Oberá.

Rafael Jordan Gonzalo Ortiz (34) -conductor del Focus-, de Oberá.

Ángelo Tadeo Alpuy (19), de Eldorado.

Elian Natanael Alvez (25), de El Alcázar.

Jonás Luis Dávalos (20), de Eldorado.

Enzo León (19), de Eldorado.

Brian Hobos (19), de Wanda.

En total, hubo 29 heridos, de edades entre los 5 y 67 años, que fueron trasladados a los hospitales de Oberá y de Campo Viera y 4 de ellos derivados al Hospital Madariaga, de Posadas.