Al menos 9 personas murieron y más de 30 resultaron heridas como consecuencia de un trágico accidente entre un micro de larga distancia que chocó, desbarrancó y cayó a un arroyo sobre la ruta nacional 14, en la provincia de Misiones.
Tragedia en Misiones: un micro cayó a un arroyo y provocó al menos 9 muertos
Un micro de la empresa Sol del Norte sufrió un grave accidente en la ruta nacional 14. Hubo 30 heridos
Según se informó, el micro de la empresa Sol del Norte, en el que viajaban 50 pasajeros, chocó con un auto particular que venía de la mano contraria, perdió el control y cayó al arroyo Yazá, provocando hasta el momento 9 muertes, 6 hombres y 3 mujeres, y 29 heridos de distintas consideraciones, 2 de los cuales fueron derivados al Hospital Madariaga de Posadas.
Según confirmaron las autoridades, el siniestro tuvo lugar en la madrugada de este domingo sobre el kilómetro 892 de la Ruta Nacional 14, entre Oberá y Campo Viera.
Ante este escenario las autoridades comunicaron que el número de fallecidos puede aumentar con el paso de las horas y que, entre las víctimas fatales, se encuentra el conductor del auto Ford Focus, además de pasajeros.
Aunque por el momento no trascendieron los motivos del accidente, se explicó que cuando el micro y el auto colisionaron había mucha niebla, lo que redujo la visibilidad.
En el lugar trabajan efectivos de la Unidad Regional II de Oberá, dotaciones de Bomberos de la Policía y Voluntarios, personal de la Comisaría de Campo Viera, la División Seguridad Vial y Policía Científica.
Quiénes son las víctimas fatales identificadas hasta el momento
La Policía de Misiones confirmó la lista parcial de las 9 personas que fallecieron producto de la tragedia, según informó el diario provincial El Territorio:
- Gabriela Paola García (26), de Oberá.
- Magalí Lilén Belén Amarilla (22), de Campo Ramón.
- Katia Bupvilofsky (24), de Oberá.
- Rafael Jordan Gonzalo Ortiz (34) -conductor del Focus-, de Oberá.
- Ángelo Tadeo Alpuy (19), de Eldorado.
- Elian Natanael Alvez (25), de El Alcázar.
- Jonás Luis Dávalos (20), de Eldorado.
- Enzo León (19), de Eldorado.
- Brian Hobos (19), de Wanda.
En total, hubo 29 heridos, de edades entre los 5 y 67 años, que fueron trasladados a los hospitales de Oberá y de Campo Viera y 4 de ellos derivados al Hospital Madariaga, de Posadas.