"Todo fue oscuridad y gritos": así fueron los segundos después de la tragedia por el choque de un micro y un auto en Misiones

Ahora, se dio a conocer un audio del chofer del micro, quien contó cómo fue el accidente: “Lo vi venir de frente y me paré en el freno, pero ya era tarde. Me pegó de lleno y me tiró al arroyo”.

Tarnoski sumó que Ortiz “venía muy rápido, zigzagueando, y cuando lo tuve encima ya no pude hacer nada. Pisé el freno con todas mis fuerzas”.

Acerca de cómo fue la caída y el desgarrador escenario, el chofer profesional expresó: “Después del golpe todo fue oscuridad y gritos. Escuchaba a la gente pidiendo ayuda y traté de mantener la calma para poder salir”.

rescate del colectivo en Misiones- Clarin

“Empecé a mover la luz, gritando que llamen a los bomberos, a la ambulancia… no sabía si alguien me escuchaba, pero era lo único que podía hacer”, añadió y destacó que agarró una linterna y les hizo señas a otros autos para que puedan ayudar.

Sobre el conocimiento de que el conductor fallecido manejaba alcoholizado, expuso: “No hay vuelta atrás. Un segundo cambia todo. Yo solo quería llegar con la gente a destino”.