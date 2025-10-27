Analizan un audio del conductor del auto, antes de la colisión con el micro en Misiones

tragedia en misiones -9 muertos Un colectivo cayó desde un barranco en Misiones. Hasta el momento se lamenta la perdida de 9 vidas. Foto: gentileza

Según publica el diario El Territorio, fuentes confirmaron que el celular del conductor fue entregado a la Justicia y será peritado por la Secretaría de Apoyo a Investigaciones Complejas (Saic). A su vez, se aguardan los resultados del examen de alcoholemia que podrían confirmar o descartar las sospechas de que el hombre manejaba bajo los efectos del alcohol.

Una de las primeras hipótesis indicaban que el accidente en la ruta 14 se produjo por una espesa neblina que afectó la visión del automovilista y del chofer del micro, que llevaba a 50 personas. Este dato sigue siendo considerado por los investigadores.

Las víctimas de la tragedia en Misiones

Cerca del mediodía de este domingo, la Policía y las unidades de rescate lograron confeccionar el listado con las identidades de los fallecidos y las personas heridas.

Las víctimas fatales son: Gabriela Paola García (26), de Oberá; Magalí Lilén Belén Amarilla (22), de Campo Ramón; Katia Bupvilofsky (24), de Oberá; Rafael Jordan Gonzalo Ortiz (34) -conductor del Focus-, de Oberá; Ángelo Tadeo Alpuy (19), de Eldorado, Elian Natanael Alvez (25), de El Alcázar; Jonás Luis Dávalos (20), de Eldorado; Enzo León (19), de Eldorado y Brian Hobos (19), de Wanda.

rescate del colectivo en Misiones- Clarin Importante despliegue de Bomberos y Policía en la ruta 14, donde un Ford Focus y un micro colisionaron este domingo.

Todos fueron trasladados al Hospital SAMIC de Oberá para las diligencias médico-legales y posterior entrega de los cuerpos a sus familiares. Mientras que, los 29 heridos, de edades que oscilan entre los 5 y los 67 años, fueron atendidos principalmente en los hospitales de Oberá y de Campo Viera. Cuatro de los pacientes debieron ser derivados posteriormente al hospital Madariaga de Posadas.