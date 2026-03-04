Inicio Policiales Luján
Violencia en Luján

Tomaban en la calle, los vecinos fueron a reclamarles por la música y uno terminó baleado en la espalda

La víctima, de 36 años, fue trasladada al Hospital Lagomaggiore. Su amigo, un menor, no supo explicar cómo ocurrió el disparo

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
El hombre quedó internado en el hospital Lagomaggiore con una herida en la espalda, luego de la pelea en Luján.

El hombre quedó internado en el hospital Lagomaggiore con una herida en la espalda, luego de la pelea en Luján.

Dos amigos se drogaban y tomaban alcohol en la vía pública en calle Chile 1840, Luján, cuando vecinos del lugar se acercaron a reclamarles que bajaran la música. Lo que siguió terminó con uno de ellos baleado en la espalda y trasladado de urgencia al Hospital Lagomaggiore.

El hecho ocurrió pasadas las 2 de la madrugada de este miércoles. Un llamado al 911 alertó que había una persona drogada en la calle. Al llegar, el personal policial entrevistó a un menor de edad quien relató que en medio de la discusión con los vecinos recibió un botellazo en la cabeza que lo dejó inconsciente.

Al despertar, descubrió que su amigo, Cristian Daniel Pacheco Rosales, de 36 años, tenía una herida de bala en la espalda. El menor aseguró no saber cómo ocurrió el disparo ni quién lo realizó.

policía de Mendoza movil policial.jpg
La Polic&iacute;a no encontr&oacute; vainas servidas ni c&aacute;maras de seguridad que ayuden a esclarecer el hecho.

La Policía no encontró vainas servidas ni cámaras de seguridad que ayuden a esclarecer el hecho.

El médico del Servicio de Emergencias Coordinado diagnosticó una herida de arma de fuego con orificio de entrada sin salida en la zona de la espalda. Pacheco Rosales, quien registra antecedentes policiales, fue trasladado al Lagomaggiore.

De acuerdo con la información policial, en el lugar no se hallaron vainas servidas ni cámaras del CEO que pudieran aportar imágenes del hecho. La Oficina Fiscal de jurisdicción intervino y solicitó las actuaciones correspondientes.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar