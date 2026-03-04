Dos amigos se drogaban y tomaban alcohol en la vía pública en calle Chile 1840, Luján, cuando vecinos del lugar se acercaron a reclamarles que bajaran la música. Lo que siguió terminó con uno de ellos baleado en la espalda y trasladado de urgencia al Hospital Lagomaggiore.
Tomaban en la calle, los vecinos fueron a reclamarles por la música y uno terminó baleado en la espalda
La víctima, de 36 años, fue trasladada al Hospital Lagomaggiore. Su amigo, un menor, no supo explicar cómo ocurrió el disparo
El hecho ocurrió pasadas las 2 de la madrugada de este miércoles. Un llamado al 911 alertó que había una persona drogada en la calle. Al llegar, el personal policial entrevistó a un menor de edad quien relató que en medio de la discusión con los vecinos recibió un botellazo en la cabeza que lo dejó inconsciente.
Al despertar, descubrió que su amigo, Cristian Daniel Pacheco Rosales, de 36 años, tenía una herida de bala en la espalda. El menor aseguró no saber cómo ocurrió el disparo ni quién lo realizó.
El médico del Servicio de Emergencias Coordinado diagnosticó una herida de arma de fuego con orificio de entrada sin salida en la zona de la espalda. Pacheco Rosales, quien registra antecedentes policiales, fue trasladado al Lagomaggiore.
De acuerdo con la información policial, en el lugar no se hallaron vainas servidas ni cámaras del CEO que pudieran aportar imágenes del hecho. La Oficina Fiscal de jurisdicción intervino y solicitó las actuaciones correspondientes.