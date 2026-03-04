Tomaban en la calle, los vecinos fueron a reclamarles por la música y uno terminó baleado en la espalda

El hecho ocurrió pasadas las 2 de la madrugada de este miércoles. Un llamado al 911 alertó que había una persona drogada en la calle. Al llegar, el personal policial entrevistó a un menor de edad quien relató que en medio de la discusión con los vecinos recibió un botellazo en la cabeza que lo dejó inconsciente.

Al despertar, descubrió que su amigo, Cristian Daniel Pacheco Rosales, de 36 años, tenía una herida de bala en la espalda. El menor aseguró no saber cómo ocurrió el disparo ni quién lo realizó.