Rápidamente, otros conductores intentaron auxiliarlos. Fueron minutos eternos, de gran desesperación, ya que intentaban sacar a los ocupantes de la cabina pero no podían. Al mismo tiempo, no sabían cuál era su estado. Finalmente, se dieron cuenta que no podrían antes de la llegada de profesionales.

Al llegar una ambulancia, se constató que uno de los ocupantes había fallecido, mientras que personal de Bomberos debió acudir al lugar para poder sacar a las víctimas de adentro de la cabina del camión.