Tensión en una escuela: una nena de 7 años perdió el equilibrio y cayó desde una ventana

inicio de clases en escuelas Preocupación en una escuela de La Rioja por el accidente de una nena al caer desde una ventana. Imagen ilustrativa.

En ese marco y según informó el sitio Nueva Rioja, las autoridades investigan las causas del accidente para determinar responsabilidades. En tanto, el resto de los alumnos continuó con las actividades bajo supervisión.

De acuerdo a fuentes de la institución de gestión comunitaria, la niña se encontraba consciente al momento del traslado y en condición estable, fuera de peligro aunque con seguimiento.

Preocupación en la comunidad educativa de La Rioja por la nena que cayó desde una ventana

El episodio de la nena generó malestar y preocupación entre autoridades, docentes y familias y reabrió el debate sobre las condiciones de seguridad en los entornos escolares.

Regreso a clases. Foto Nicolás Ríos.

Desde la institución riojana indicaron que se trabajará en conjunto con las autoridades del Ministerio de Educación para esclarecer lo sucedido y revisar las medidas preventivas.

En ese sentido, se espera que la investigación permita determinar las circunstancias del hecho y avanzar en acciones que eviten situaciones similares en el futuro.