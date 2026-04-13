Un preocupante y tenso episodio se produjo el último jueves en una escuela de la provincia de la ciudad de La Rioja. Es que una nena de 7 años cayó desde una ventana, sufrió heridas en su cabeza y tuvo que ser hospitalizada. Si bien aseguran que se encuentra fuera de peligro, las autoridades invetigan qué fue lo que sucedió.
Tensión en una escuela: una nena de 7 años perdió el equilibrio y cayó desde una ventana
Sucedió en una escuela de La Rioja. La menor se encuentra estable e investigan las causas del hecho
El hecho ocurrió durante una actividad escolar, después de una clase. Según testigos, la niña junto a un grupo de compañeros pidieron permiso para salir del aula. En lo que se presume parte de un juego, lo hicieron a través de una ventana y una de las alumnas perdió el equilibrio cayendo inmediatamente al vacío.
Como consecuencia del impacto, la nena sufrió golpes en el rostro y la cabeza. Fue asistida y trasladada a un centro de salud, donde permaneció en observación.
En ese marco y según informó el sitio Nueva Rioja, las autoridades investigan las causas del accidente para determinar responsabilidades. En tanto, el resto de los alumnos continuó con las actividades bajo supervisión.
De acuerdo a fuentes de la institución de gestión comunitaria, la niña se encontraba consciente al momento del traslado y en condición estable, fuera de peligro aunque con seguimiento.
Preocupación en la comunidad educativa de La Rioja por la nena que cayó desde una ventana
El episodio de la nena generó malestar y preocupación entre autoridades, docentes y familias y reabrió el debate sobre las condiciones de seguridad en los entornos escolares.
Desde la institución riojana indicaron que se trabajará en conjunto con las autoridades del Ministerio de Educación para esclarecer lo sucedido y revisar las medidas preventivas.
En ese sentido, se espera que la investigación permita determinar las circunstancias del hecho y avanzar en acciones que eviten situaciones similares en el futuro.