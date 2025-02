Su casa se incendió en Navidad, desaparecieron sus cinco hijos y nunca los pudo encontrar

Incendio hermanos Sodder 3.jpg La casa de la familia Sodder antes del incendio.

El incendio y el misterio

La cena navideña de la familia Sodder había transcurrido con normalidad. En el lugar estaban 9 de los diez niños, de entre 2 y 22 años de edad. Los niños y adolescentes ya estaban con la panza llena y habían recibidos su regalos. Casi todos se fueron a dormir pasada la medianoche, pero cinco de los hermanos se quedaron despiertos aún jugando en el ático de la casa: Maurice (14), Martha (12), Louis (9), Jennie (8), y Betty (5).

Eran las primeras horas del 25 de diciembre cuando el matrimonio Sodder se despertó por el olor a humo. A esta altura, el fuego ya había ganado la parte superior de la casa, donde se encontraban los cinco hermanos. Los constantes llamados a los bomberos y el intento de subir al sector superior fueron en vano. En cuestión de minutos, la casa se había derrumbado sin nada que hacer.

El panorama del incendio parecía ser el peor: el quinteto de hermanos probablemente había muerto en el interior de la casa. Sin embargo, ya con el fuego apagado, nunca se encontraron los restos de ninguna víctima fatal entre los escombros. Así se abrió el misterio que aún no se resuelve.

Incendio hermanos Sodder 2.jpg

¿Secuestro en venganza?

Tras haber pasado el duelo, el matrimonio Sodder comenzó a insistir con la teoría de que sus hijos no habían muerto en el incendio. No sólo porque no se encontró ningún cadáver, sino porque las pericias decían que el fuego se desató por un desperfecto eléctrico pero el padre de familia había revisado la instalación días atrás.

Además, la escalera que tenía la familia y que podría haber permitido que accedan al sector superior desde el exterior había desaparecido, pero fue encontrada en un descampado días después. También se detectó que le habían cortado intencionalmente el cable telefónico a la familia Sodder antes del incendio.

Estos datos, sumado a que George Sodder era un crítico del fascismo creciente en Italia y había recibido amenazas con sus hijos en el último tiempo, alimentaron la teoría de que los cinco hermanos fueron secuestrados y el incendio se trató de una tapadera.

Pasaron los años, las décadas, y el matrimonio Sodder recibió múltiples informaciones sobre la desaparición de los hermanos tras el incendio. Incluso hasta fotos de algunos de los supuestos niños, ya en edad adulta. Sin embargo, murieron sin saber concretamente qué fue lo que ocurrió con sus cinco hijos. Hoy por hoy, sus hermanos continúan tratando de dar respuestas al misterio.