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Terminó detenida

"Solo habló con el novio": una mujer prendió fuego a una cajera de supermercado en cuestión de segundos

Tras permanecer prófuga durante una semana, la mujer fue finalmente hayada por las autoridades. Todos los detalles, en la nota

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
La mujer estuvo una semana prófuga antes de caer. 

La mujer estuvo una semana prófuga antes de caer. 

Íris Cándida, una mujer de 24 años que se desempeñaba como cajera, fue protagonista de un brutal ataque por celos enfermizos. La agresora, una mujer de apenas 18 años, actuó con una frialdad que quedó registrada en las cámaras de seguridad del lugar ubicado en el estado de Minas Gerais, en Brasil.

El incidente ocurrió el pasado 11 de abril. Según las investigaciones policiales, la atacante ingresó al supermercado con un plan meticulosamente trazado: atacar a la cajera que únicamente había hablado con su novio.

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El ataque se produjo &uacute;nicamente por celos.

El ataque se produjo únicamente por celos.

Brutal ataque en Brasil: mujer prende fuego a una cajera por celos

Las imágenes de vigilancia muestran cómo la joven se acercó a la caja donde trabajaba Íris, la roció con alcohol y, sin mediar palabra, le prendió fuego utilizando un encendedor. Todo sucedió en cuestión de segundos, y la víctima quedó sin posibilidad de defensa inmediata.

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La mujer falleci&oacute; el pasado19 de abril por la gravedad de las heridas.&nbsp;

La mujer falleció el pasado19 de abril por la gravedad de las heridas.

Tras el ataque, la cajera del supermercado fue trasladada de urgencia a un centro de salud con quemaduras en cerca del 40% de su cuerpo. Permaneció internada durante nueve días, pero finalmente falleció el 19 de abril debido a la gravedad de las heridas.

Luego de cometer el crimen, la mujer escapó del lugar y permaneció prófuga durante al menos una semana antes de ser localizada por las autoridades.

Como no puede ser de otra forma, el caso ha generado gran conmoción en Brasil, exponiendo la posibilidad de que un conflicto personal inexistente escale hasta las últimas consecuencias.

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