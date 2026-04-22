"Solo habló con el novio": una mujer prendió fuego a una cajera de supermercado en cuestión de segundos

Brutal ataque en Brasil: mujer prende fuego a una cajera por celos

Las imágenes de vigilancia muestran cómo la joven se acercó a la caja donde trabajaba Íris, la roció con alcohol y, sin mediar palabra, le prendió fuego utilizando un encendedor. Todo sucedió en cuestión de segundos, y la víctima quedó sin posibilidad de defensa inmediata.

mujer, brasil La mujer falleció el pasado19 de abril por la gravedad de las heridas.

Tras el ataque, la cajera del supermercado fue trasladada de urgencia a un centro de salud con quemaduras en cerca del 40% de su cuerpo. Permaneció internada durante nueve días, pero finalmente falleció el 19 de abril debido a la gravedad de las heridas.

Luego de cometer el crimen, la mujer escapó del lugar y permaneció prófuga durante al menos una semana antes de ser localizada por las autoridades.

Como no puede ser de otra forma, el caso ha generado gran conmoción en Brasil, exponiendo la posibilidad de que un conflicto personal inexistente escale hasta las últimas consecuencias.