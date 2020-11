Sofía Herrera: nuevas pistas e investigación, a 12 años de su desaparición

Sofía Herrera desapareció a las 11 de la mañana del domingo 28 de septiembre de 2008 en el camping John Goodall, 60 kilómetros al sur de Río Grande, Tierra del Fuego. Y este nuevo testimonio segura haberla visto asiduamente en Sarmiento, Chubut, a 73 kilómetros de la Ruta 40 y a 156 kilómetros de Comodoro Rivadavia. De Sarmiento a Río Grande, hay nada menos que 1.276 kilómetros de distancia y 16 horas en auto.

La joven de 19 años dijo que perdió contacto con ella hace cinco años cuando se mudó con su familia. Y dijo que la conocía como Yasmín, el segundo nombre de Sofía.

dagostino.jpg Sofía Herrera es buscada por su familia desde 2008.

Antes del relato, contactaron a, María Elena Delgado, madre de la niña desaparecida, quien se comunicó con la sección Delitos Complejos de la Direcciones Departamentales de Investigaciones (DDI) de Río Grande. La declaración fue enviada por mail a la policía de Chubut, responsable de las nuevas diligencias.

La madre de Sofía lo tomó con mesura y luego confirmó desde sus redes sociales que la pista quedó descartada: “No se trataba de mi hija. Era una chica adolescente dos años más grande que Sofi. Es otra vez no y estamos cansados de tantos no”.

Más tarde, el subcomisario Emanuel Morales, jefe de la División Policial de Investigaciones de Sarmiento, sostuvo: “Podemos descartar quesea Sofía Yasmín Herrera. Estamos ante alguien que es mayor de edad y que posee un nombre similar (Jasmín) pero se estableció que es dos años mayor a la edad actual de Sofía Herrera”.

Una curiosidad es que en Sarmiento nació María Elena y allí vive su hermana, quien fue maestra de la adolescente que la joven de 19 años confundió con la niña desaparecida.

Otras líneas de investigación

Desde septiembre se está trabajando en un dato que llegó a Missing Children de un camionero que dice conocer a otro que, por sus comentarios, sería quien se llevó a Sofía.

Una señora en Cañuelas dice saber dónde está Sofía Herrera.

dice saber dónde está Sofía Herrera. En Buenos Aires hay otro dato que se está trabajando.

Otra señora afirma que a Sofía la llevaron a Chile.

Ahora reacciono más tranquila, ya no me ilusiono de la misma manera, pero mi marido es diferente. Él se muere cada vez que aparece una pista nueva, no lo puede controlar (María Elena, madre de Sofía)

La pista mendocina

Hace unos años, María Elena Delgado viajó a Mendoza con la esperanza puesta un rastro. Las autoridades de un colegio primario sospecharon del entorno de una alumna que hacía escuela domiciliaria. Era idéntica y, según su documento, había nacido tres meses antes de Sofía.

Los padres de los alumnos decían que la tenían escondida. María Elena y Fabián Herrera se acercaron con discreción al establecimiento y los padres de la presunta Sofía se enteraron y les ofrecieron encontrarse en una estación de servicio.

"El parecido era impresionante", recordó su madre, pero las huellas dactilares ratificaron que no era.

La causa hoy

El juez Daniel Cesari Hernández, titular del Juzgado de Instrucción N° 1 Zona Norte del Poder Judicial de Tierra del Fuego, tomó el caso en 2017. En julio de este año ordenó la actualización del perfil forense del rostro de la menor y solicitó la captura nacional e internacional de José Dagoberto Díaz Águila, también conocido con el apodo de “espanta la virgen”.

María Elena, de 50 años, vive con su esposo Fabián y su hija Guiliana de 12 años.

