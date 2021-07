Hoy, poco más de cuatro años después, Insaurralde fue condenado a prisión perpetua por abusar sexualmente durante seis años de su hija y por ser responsable de su muerte. Así lo resolvió este viernes la Cámara Tercera del Crimen de Córdoba, junto al jurado popular, quienes lo condenaron por el delito de "abuso sexual seguido de muerte".

El fallo condenatorio marca un antes y un después en la Justicia cordobesa, ya que es la primera vez que un violador es acusado también por el suicidio de su víctima.

"Tenía 8 años cuando mi papá empezó a abusar de mí. ¿Será que el guardapolvo no era lo suficientemente largo y lo provoqué? Me abusaba desde los 8 hasta los 14", publicó Sathya en Facebook un mes antes de suicidarse.

Sathya abuso sexual córdoba facebook.jpg Poco antes de morir, Sathya Aldana escribía esto en Facebook. Hoy su padre Walter Insaurralde fue condenado a perpetua por abuso sexual seguido de muerte.

"Me tocaba mientras decía que eran solo cosquillas. Me obligaba a tocarlo para que fuera 'cariñosa'. Me hacía sexo oral entre manoseos, abussos y las veces que yo me asfixiaba porque sentía que iba a morir", agregaba la adolescente en su perfil.

"Quien abusó de mí no era un extraño que me ofrecía dulces en la calle, tampoco es un drogadicto o un alcohólico. Es un hombre que hasta compartía la misma mesa que yo...", relataba dando a conocer su historia después de haber efectuado la denuncia.

En ese mismo texto, confesaba que ya había pasado por un intento de suicido, autolesiones, ataques de pánico y que estaba diagnosticada con depresión, enfermedad que finalmente la llevó a la muerte.

Walter Insaurralde pidió hablar hoy antes de escuchar la condena. "A todos los que están presentes, yo soy creyente, creo en Dios, creo en la justicia y primero en la justicia celestial. Ustedes fueron puestos por Dios, van a hacer su trabajo. Simplemente quería decirles que Dios los bendiga a todos", dijo.

Ni Sathya ni su madre Nancy Monjes vieron este histórico momento. La mujer murió el pasado 21 de junio, poco antes del final del juicio, producto de la enfermedad de Wilson y de un cáncer de hígado.