El Servicio Penitenciario de Mendoza logró desbaratar un importante centro de acopio de estupefacientes dentro del Complejo Penitenciario Almafuerte I, en Luján de Cuyo. El hallazgo de la droga se produjo gracias a las nuevas estrategias de control implementadas para frenar la circulación de elementos prohibidos en las cárceles de máxima seguridad.
Secuestraron más de 700 dosis de droga ocultas en el entretecho del penal de Almafuerte
En total, la droga secuestrada suma más de 1.600 gramos. Estaba oculta en el Ala 1 del Complejo Penitenciario de Almafuerte I
El procedimiento estuvo a cargo de la Fuerza Operativa de Requisa Móvil Antidisturbios, la unidad de elite que ha fortalecido los esquemas de inspección bajo el nuevo sistema único de control preventivo.
El hallazgo: entre calderas y techos
La clave del operativo estuvo en el Módulo 2 del penal de Almafuerte. Durante una inspección de rutina en la zona de las calderas del Ala 1, un penitenciario detectó irregularidades en la estructura del entretecho.
Al inspeccionar minuciosamente el sector -una zona de muy difícil acceso diseñada precisamente para evadir los controles superficiales- los efectivos hallaron una gran cantidad de envoltorios acondicionados para su distribución interna.
El detalle de lo secuestrado
El pesaje y fraccionamiento de la sustancia arrojó números significativos para el mercado ilegal carcelario:
- Cocaína: se incautaron 124 dosis distribuidas en envoltorios de papel, junto a otros paquetes compactados, con un peso total de 606 gramos.
- Marihuana: se secuestraron 610 dosis fraccionadas, con un peso total de 1.090 gramos.
Investigación en marcha
Toda la droga fue puesta a disposición de las autoridades judiciales competentes, quienes iniciaron las actuaciones para determinar cómo ingresaron los estupefacientes al penal y quiénes eran los responsables de su custodia y comercialización en el pabellón.
Desde el Ministerio de Seguridad destacaron que este tipo de requisas móviles son fundamentales para mantener el orden interno y reducir los niveles de violencia vinculados al consumo de droga y tráfico dentro de los muros.