Secuestraron más de 700 dosis de droga ocultas en el entretecho del penal de Almafuerte

Al inspeccionar minuciosamente el sector -una zona de muy difícil acceso diseñada precisamente para evadir los controles superficiales- los efectivos hallaron una gran cantidad de envoltorios acondicionados para su distribución interna.

El detalle de lo secuestrado

El pesaje y fraccionamiento de la sustancia arrojó números significativos para el mercado ilegal carcelario:

Cocaína: se incautaron 124 dosis distribuidas en envoltorios de papel, junto a otros paquetes compactados, con un peso total de 606 gramos.

se incautaron distribuidas en envoltorios de papel, junto a otros paquetes compactados, con un peso total de 606 gramos. Marihuana: se secuestraron 610 dosis fraccionadas, con un peso total de 1.090 gramos.

Investigación en marcha

Toda la droga fue puesta a disposición de las autoridades judiciales competentes, quienes iniciaron las actuaciones para determinar cómo ingresaron los estupefacientes al penal y quiénes eran los responsables de su custodia y comercialización en el pabellón.

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron que este tipo de requisas móviles son fundamentales para mantener el orden interno y reducir los niveles de violencia vinculados al consumo de droga y tráfico dentro de los muros.