Secuestraron en la cárcel el celular de un ex barra por el ataque a hinchas de la Lepra

Otros cuatro involucrados fueron identificados por las cámaras del club, están siendo investigados por amenazas agravadas por el uso de arma y tienen pedido de captura.

independiente (1).jpg Los hechos de violencia se dieron el lunes previo al debut de Independiente Rivadavia en la Copa de la Liga cuando hinchas pintaban el club.

La función de las cámaras de seguridad y el avance de la investigación

Gracias a las cámaras de seguridad y el sistema de software de la Lepra, la Fiscalía pudo identificar a cada uno de los autores de las agresiones que sufrieron hinchas de Independiente Rivadavia mientras colaboraban con obras de pintura en el club, en la previa del debut de la Lepra ante Independiente de Avellaneda por la primera fecha de la Copa de la Liga, de Primera División.

"Un grupo de falsos barras, de violentos, irrumpieron con disparos al aire mientras socios de la popular estaban ayudando con las obras del estadio", repasó sobre los hechos Daniel Vila en diálogo con radio Nihuil.

Según informó el Ministerio de Seguridad, fue minutos después de las 21 del lunes pasado que se presentó un grupo de encapuchados en las inmediaciones del Gargantini y comenzó un altercado con los hinchas presentes. El enfrentamiento no fue solamente verbal ya que se escucharon detonaciones de armas de fuego en la zona.

"Pero como el club tiene un sistema de seguridad con cámaras, el fiscal y la Policía actuaron y pudieron detener e imputar a uno de los presuntos autores", explicó el presidente sobre los avances de la investigación. Este hombre es Herrera, un joven aprehendido en las inmediaciones del club con un arma que ya fue peritada. El sujeto fue imputado y trasladado al penal. El resto de los partícipes en el hecho, también identificados, están siendo buscados.

"Hicieron allanamientos en varios domicilios", agregó el doctor Vila, que a su vez adelantó que la investigación incluyó el secuestro de un teléfono en la celda de un detenido, también barra de la Lepra que tiene aplicado el derecho de admisión en el club.

"Aparentemente desde allí se habría organizado el ataque", explicó. Ese detenido es Nicolás Cano, "el Gordo Marta", condenado en mayo del 2023 junto a otros tres barras por el homicidio de Gabito Videla, perpetrado en enero del 2021 durante un banderazo por el aniversario de Independiente.

"Ninguno de los identificados es socio del club. Son delincuentes y se les aplicará a todos el derecho de admisión", confirmó Vila como parte de las medidas que se adoptaron desde la institución.

Sobre la tarea de los dirigentes del fútbol argentino en la lucha contra la violencia, el doctor Vila aseguró: "No es fácil sacarlos de las canchas. Muchas veces entran encapuchados, se esconden, a veces no son socios y no se los puede identificar.

Y también el dirigente está expuesto a las represalias. Pero hay que estar dispuesto a enfrentar a los violentos para que la familia pueda volver a la cancha. Lo dijimos desde el día uno y con trabajo lo estamos logrando. Y el viernes quedó demostrado, con el lleno del estadio", aseguró el presidente leproso.

"Vamos a seguir tomando las medidas preventivas que estén a nuestro alcance. Esta semana quedó demostrado que actuamos en consecuencia de lo que decimos así que seguiremos en ese camino", se comprometió.

Juega la Lepra

Independiente Rivadavia juega este martes su segundo partido en Primera División. Tras perder con Independiente 1 a 0 el viernes pasado, enfrentará a Gimnasia y Esgrima de La Plata, de visitante desde las 19.15.

independiente.jpeg

"En esta categoría todos los rivales son difíciles", analizó el presidente Daniel Vila. "Somos nuevos pero a nuestro equipo lo vi bien el viernes", ante el Rojo.

"Creo que estamos en condiciones de darles pelea a todos. Estoy conforme con lo que estamos haciendo. Retuvimos a Arce y a Reali y los refuerzos que llegaron han rendido. Tenemos un equipo competitivo", concluyó el dirigente, ilusionado por lo que viene.