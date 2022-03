"Me impactó mucho que me sacaron la foto con los números de prontuario, que me pintaran los dedos, que mis hijos me vieran esposada. Fue horrible", agregó.

Valeria Mopardo narró que conocía a casi toda la comunidad de la escuela Juan Gregorio Las Heras excepto a los niños más pequeños debido a su licencia de tres años. En ese último grupo estaba la familia del niño de 7 años que estaba en segundo grado. "Yo abría las puertas de la escuela. Una día, la madre del chico insistía en hablar con el director pero justo estaba en una reunión virtual. Cada cinco minutos tocaba el timbre y yo le decía que estaba ocupado. Ella empezó a levantar la voz y le cerré la puerta. De ahí se acordó de mi nombre. Eso fue dos semanas antes de la denuncia", comentó especulando sobre la acusación falsa en su contra.

La abogada Agustina Maddiona planteó como teoría del caso que "el niño venía siendo intervenido por el ETI desde la sala de 5 años porque tenía que hacer un tratamiento médico. La madre sentía amenazado su vínculo con su hijo que era una especia de simbiosis. Para dar un corte a esas intervenciones hizo esta denuncia".

Agustina Maddiona.jpg La abogada defensora Agustina Maddiona intervino en la causa con su colega Elena Quinteros.

Por último, Mopardo rescató el apoyo que tuvo de su entorno familiar y de la comunidad escolar que la conocía y no dudó de su inocencia en ningún momento.

Sin pruebas

El primer día de junio pasado, una denuncia sacudió la comunidad de la escuela Juan Gregorio Las Heras. La madre de un alumno de 7 años aseguró que el niño había sido abusado por el director de la entidad. Palabras más palabras menos, relató que el menor era sacado del aula por una secretaria que actuaba como entregadora, quien lo llevaba a la oficina del directivo. Allí dentro, el niño era desnudado, lo tocaba en sus partes íntimas y lo violaba.

Ambos fueron detenidos e imputados por abuso sexual con acceso carnal agravado por ser encargados de la educación de la víctima. En esos primeros días de investigación, el niño declaró en las entrevistas previas ante el Equipo de Abordaje para el Abuso Sexual (Edeaas) y luego en cámara Gesell, donde refirió los hechos pero no fue del todo claro. Semanas después la Justicia le dictó la prisión preventiva sólo al director. La secretaria quedó libre pero sujeta a la investigación.

escuela juan gregorio las heras 2.jpg Padres pidieron explicaciones en la escuela Juan Gregorio de Las Heras luego que el director fue denunciado por abuso sexual

La acusación comenzó a desmoronarse cuando los informes médicos descartaron lesiones en el alumno. Además, las pericias psicológicas sobre su testimonio detectaron que su relato estaba influenciado por su madre y que no había indicadores traumáticos clásicos de una víctima de abuso sexual. Incluso los profesionales determinaron que la salud mental de la madre no estaba en buen estado, por lo que le terminaron quitando la tenencia del chico.

Ante este nuevo panorama, a mediados de diciembre se dictaminó el cese de la prisión preventiva contra el director, aunque fue cambiado de escuela para ejercer sus funciones. En medio de ese proceso, en sus primeros días de detención el hombre denunció haber sido abusado sexualmente por otro sujeto que estaba detenido en el calabozo de una comisaría, aunque luego no instó la acción penal y ese expediente, a cargo del fiscal Darío Nora, no tiene imputados.