Se viralizó una pelea entre 2 influencers donde uno le pateó la cara a otro

Embed #LaPlata Pelea entre influencers terminó con una patada voladora en pleno centro. Uno se identifica como @fricocensurado quien atacó al otro joven. Las imágenes fueron compartidas en las redes sociales, donde acumularon miles de reproducciones en pocas horas. pic.twitter.com/6dS4seZfdJ — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) March 5, 2026

La pelea entre influencerse

Los protagonistas son Frico, conocido en redes como @fricocensurado, un influencer local con miles de seguidores que suele compartir contenido cotidiano y humorístico, y Juda Gamarra (@judagamarraa), un creador de contenido de origen peruano que también produce videos virales en La Plata.

Ambos ya habían protagonizado un primer altercado semanas atrás en un restaurante de La Plata, donde una discusión verbal escaló por comentarios personales de Juda hacia Frico. Aquella vez, la pelea se resolvió afuera del local con puñetazos y patadas.

El detonante del video que ahora circula fue sorpresivo. Frico, al enterarse de que Juda estaba en la zona, lo buscó intencionalmente. Según testigos y el propio registro audiovisual, se acercó insultándolo y, sin darle tiempo a reaccionar, le propinó una patada en la cabeza mientras el otro influencer intentaba responder.

Juda Gamarra dio su versión de los hechos en redes sociales. “La verdad que me agarró de sorpresa, así es la gente cuando quiere visitas. No me dejó prepararme”, declaró el influencer peruano, quien aseguró que solo estaba realizando una colaboración habitual y no esperaba la agresión. Por su parte, Frico no tardó en reaccionar en sus perfiles: publicó un mensaje irónico preguntando “¿Quién me lleva cigarros si caigo preso?”, minimizando la pelea y generando aún más controversia entre sus seguidores.