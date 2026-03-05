En los últimos días, un video estremecedor se ha convertido en tendencia en Instagram y TikTok, mostrando una violenta pelea entre dos influencers en pleno centro de La Plata.
Se viralizó una pelea entre 2 influencers donde uno le pateó la cara a otro
Dos videos de la pelea entre los jóvenes dejó en claro cómo ocurrió el violento altercado
Las imágenes de la pelea, que acumulan decenas de miles de reproducciones, capturaron el momento exacto en que uno de ellos recibe una patada voladora en la cara.
El incidente ocurrió en una transitada calle de La Plata y rápidamente generó indignación y debates en redes sociales sobre los límites de la fama digital y la violencia callejera.
La pelea entre influencerse
Los protagonistas son Frico, conocido en redes como @fricocensurado, un influencer local con miles de seguidores que suele compartir contenido cotidiano y humorístico, y Juda Gamarra (@judagamarraa), un creador de contenido de origen peruano que también produce videos virales en La Plata.
Ambos ya habían protagonizado un primer altercado semanas atrás en un restaurante de La Plata, donde una discusión verbal escaló por comentarios personales de Juda hacia Frico. Aquella vez, la pelea se resolvió afuera del local con puñetazos y patadas.
El detonante del video que ahora circula fue sorpresivo. Frico, al enterarse de que Juda estaba en la zona, lo buscó intencionalmente. Según testigos y el propio registro audiovisual, se acercó insultándolo y, sin darle tiempo a reaccionar, le propinó una patada en la cabeza mientras el otro influencer intentaba responder.
Juda Gamarra dio su versión de los hechos en redes sociales. “La verdad que me agarró de sorpresa, así es la gente cuando quiere visitas. No me dejó prepararme”, declaró el influencer peruano, quien aseguró que solo estaba realizando una colaboración habitual y no esperaba la agresión. Por su parte, Frico no tardó en reaccionar en sus perfiles: publicó un mensaje irónico preguntando “¿Quién me lleva cigarros si caigo preso?”, minimizando la pelea y generando aún más controversia entre sus seguidores.