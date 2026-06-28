"Se escondían en los muebles": detienen a la dueña de un geriátrico acusada de sedar a adultos mayores

El objetivo de este proceder ilegal era mantener permanentemente dopados y sumisos a los adultos mayores para evitar que demandaran atención o denunciaran lo que ocurría.

Durante las indagatorias, una testigo clave relató un antecedente fatal: una de las abuelas falleció en vísperas de la pasada Navidad debido a una infección severa y gangrena avanzada en un tobillo que nunca recibió asistencia sanitaria. Al enterarse del hecho, la dueña habría manifestado fríamente a sus empleados: "No perdemos nada".

Luego de los rescates a adultos mayores, el geriátrico fue clausurado.

Más allá de los castigos físicos y el maltrato psicológico, la imputada enfrenta graves cargos por el suministro indiscriminado de medicamentos de alta complejidad, como ya se explicó.

Clausura del establecimiento y rescate de las víctimas

Debido a las contundentes pruebas acumuladas por la fiscalía, el inmueble de la calle Vieytes fue formalmente inspeccionado y clausurado por las fuerzas policiales y agentes municipales en enero pasado. Durante aquel operativo de rescate, el panorama sanitario detectado por los inspectores fue calificado como deplorable.

Los oficiales constataron que varios adultos mayores se encontraban con lesiones visibles y en condiciones biológicas sumamente deterioradas. Entre los casos más graves se encontraba una anciana de 87 años que padecía un severo cuadro de desnutrición, por lo que requirió un traslado urgente al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

Otra mujer de 74 años fue derivada a la Residencia Municipal Eva Perón, mientras que el resto de los abuelos damnificados fueron restituidos a sus respectivas familias o reubicados en centros especializados de Mar del Plata.

La causa penal sigue su curso bajo la carátula de "abandono de persona", un delito que prevé duras penas de prisión efectiva en la provincia de Buenos Aires.