Un joven fue apuñalado durante una riña en Capital: el agresor tenía antecedentes penales

El barrio Cipoletti, de Ciudad, donde ocurrió el hecho policial. Imagen Google Maps

Cuando llegaron los efectivos, encontraron a la víctima, que fue asistida en el lugar por una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Debido a la gravedad de las lesiones tras haber sido apuñalado, fue trasladada inicialmente al Hospital Lagomaggiore.

Los médicos constataron que presentaba una herida de arma blanca en el cuero cabelludo y un traumatismo de tórax, por lo que posteriormente fue derivado al Hospital Central para continuar con la atención.

Según las primeras averiguaciones, el joven caminaba junto a unas amigas cuando fue sorprendido por cuatro hombres. Allí se inició una pelea que terminó con la víctima herida. Los agresores escaparon del lugar.

El detenido ya tenía dos antecedentes penales

En medio de la investigación, uno de los hombres fue aprehendido y quedó a disposición de la Oficina Fiscal de Capital.

El dato que distingue este episodio es que el detenido ya registra antecedentes por otros hechos. El 24 de septiembre de 2022 había sido vinculado a una causa por lesiones en contexto de violencia de género.

Pocos meses después, el 19 de enero de 2023, volvió a quedar involucrado en una investigación, esta vez por lesiones leves dolosas en concurso real con abuso de arma de fuego.

Ahora, su nombre vuelve a aparecer en una investigación penal a partir de la violenta pelea ocurrida durante la madrugada en Ciudad.