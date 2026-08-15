Un joven de 26 años terminó internado luego de ser apuñalado durante una riña ocurrida en la madrugada de este sábado en el barrio Cipolletti, en Capital. La víctima sufrió una herida de arma blanca en el cuero cabelludo y un traumatismo de tórax.
Un joven fue apuñalado durante una riña en Capital: el agresor tenía antecedentes penales
La víctima sufrió herida de arma blanca y traumatismo de tórax. El detenido ya había sido investigado por lesiones y por un hecho de violencia de género
Por el hecho fue aprehendido un hombre que, según los antecedentes registrados en la causa, ya había sido investigado en dos oportunidades anteriores: una por lesiones en un contexto de violencia de género y otra por lesiones leves dolosas en concurso real con abuso de arma de fuego.
La riña terminó con un joven herido
El episodio ocurrió alrededor de las 5.49, cuando un llamado al 911 alertó sobre una pelea entre varias personas y la presencia de un hombre lesionado en la vía pública, dentro del barrio Cipolletti.
Cuando llegaron los efectivos, encontraron a la víctima, que fue asistida en el lugar por una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Debido a la gravedad de las lesiones tras haber sido apuñalado, fue trasladada inicialmente al Hospital Lagomaggiore.
Los médicos constataron que presentaba una herida de arma blanca en el cuero cabelludo y un traumatismo de tórax, por lo que posteriormente fue derivado al Hospital Central para continuar con la atención.
Según las primeras averiguaciones, el joven caminaba junto a unas amigas cuando fue sorprendido por cuatro hombres. Allí se inició una pelea que terminó con la víctima herida. Los agresores escaparon del lugar.
El detenido ya tenía dos antecedentes penales
En medio de la investigación, uno de los hombres fue aprehendido y quedó a disposición de la Oficina Fiscal de Capital.
El dato que distingue este episodio es que el detenido ya registra antecedentes por otros hechos. El 24 de septiembre de 2022 había sido vinculado a una causa por lesiones en contexto de violencia de género.
Pocos meses después, el 19 de enero de 2023, volvió a quedar involucrado en una investigación, esta vez por lesiones leves dolosas en concurso real con abuso de arma de fuego.
Ahora, su nombre vuelve a aparecer en una investigación penal a partir de la violenta pelea ocurrida durante la madrugada en Ciudad.
En pocas palabras
- Joven apuñalado: un joven de 26 años fue herido en el cuero cabelludo y tórax durante una riña en el barrio Cipolletti.
- Agresor con antecedentes: el detenido ya estaba investigado por violencia de género y lesiones.
- Hecho grave: la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Central por la gravedad de sus heridas.