Pasada casi una década del crimen de Fernando Pastorizzo, Nahir Galarza, la joven mujer que cumple una condena de prisión perpetua por el asesinato de su novio, Fernando Pastorizo en 2017, salió de la cárcel este miércoles y regresó a Gualeguaychú, la ciudad donde nació y vive su familia, luego de que la Justicia le concedió un permiso humanitario por pocas horas.
Salida urgente: Nair Galarza, condenada a prisión perpetua, abandonó la cárcel
Nair Galarza, la joven condenada a prisión perpetua por el asesinato de su novio en 2017, salió de la prisión por unas horas para ser trasladada a Gualeguaychú, con un permiso especial de la Justicia
La joven de 27 años que lleva una década en prisión, abandonó la Cárcel de Mujeres de Paraná y fue trasladada a Gualeguaychú en medio de nutrido operativo de seguridad. La salida de prisión tiene que ver con que la Justicia le otorgó el permiso humanitario para que pueda despedirse de su abuela, quien atraviesa un complicado cuadro de salud ya que sufre un cáncer.
Los medios locales indicaron que la joven que asesinó a su novio Fernando Pastorizzo en la madrugada del 29 de diciembre de 2017, tuvo una breve reunión de una hora con sus familiares y tras unos minutos fue llevada de regreso a la Unidad Penal Nº 6 de Paraná, donde cumple su condena a prisión perpetua desde 2018 por el delito de homicidio a su pareja. La salida fue autorizada por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en Gualeguaychú, a cargo de Elena Margarita Vicari.
El medio local Ahora indicó que la autorización a Nair Galarza se enmarcó en el artículo 166 de la Ley 24.660, que contempla permisos excepcionales para internos en casos de enfermedad grave o fallecimiento de familiares directos.
La condena a Nair Galarza fue confirmada y permanece firme desde 2018. A lo largo de los años, la defensa de la joven ha impulsado distintos recursos que no lograron modificar la sentencia. El violento crimen de su novio, por la edad de la acusada y las circunstancias del crimen, continúa siendo uno de los más recordados y debatidos en la sociedad argentina.