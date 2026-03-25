Salida urgente: Nair Galarza, condenada a prisión perpetua, abandonó la cárcel

La joven de 27 años que lleva una década en prisión, abandonó la Cárcel de Mujeres de Paraná y fue trasladada a Gualeguaychú en medio de nutrido operativo de seguridad. La salida de prisión tiene que ver con que la Justicia le otorgó el permiso humanitario para que pueda despedirse de su abuela, quien atraviesa un complicado cuadro de salud ya que sufre un cáncer.

Los medios locales indicaron que la joven que asesinó a su novio Fernando Pastorizzo en la madrugada del 29 de diciembre de 2017, tuvo una breve reunión de una hora con sus familiares y tras unos minutos fue llevada de regreso a la Unidad Penal Nº 6 de Paraná, donde cumple su condena a prisión perpetua desde 2018 por el delito de homicidio a su pareja. La salida fue autorizada por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en Gualeguaychú, a cargo de Elena Margarita Vicari.