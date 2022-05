Robos y una persona baleada en el Gran Mendoza

En Godoy Cruz y Las Heras se registraron dos asaltos durante la tarde noche de este lunes. En ambos casos no se registraron víctimas fatales y no se logró dar con el paradero de los delincuentes. Por otro lado, en Maipú, un hombre sufrió lesiones con arma de fuego en su mano derecha. Aun no se ha determinado la causa del hecho.