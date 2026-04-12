Robo de aceitunas, droga y 4 detenidos en distintos hechos entre Maipú, Luján y Junín

Ambos fueron trasladados a la dependencia policial y puestos a disposición de la Justicia. Y el dueño de la finca recuperó sus aceitunas.

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Quiso fugarse con droga en Junín y lo detuvieron

En un operativo preventivo en Junín, efectivos de la Policía Rural y de la Subcomisaría Los Barriales detuvieron a un motociclista tras una persecución.

El hombre, que circulaba por la Ruta 60 en una Motomel S2 realizando maniobras peligrosas, intentó fugarse al notar la presencia policial.

Durante la huida, el sospechoso arrojó una bolsa roja, pero fue interceptado rápidamente en la calle Los Sauces. Los uniformados constataron que contenía 3,270 kilogramos de cannabis, y procedieron a aprehenderlo de inmediato.

La Oficina Fiscal de Junín ordenó el inicio de las actuaciones legales y el secuestro de la motocicleta. Por su parte, la Fiscalía Federal intervino debido al hallazgo de los estupefacientes, disponiendo el decomiso oficial de la droga.

El detenido quedó bajo custodia policial y a disposición de la justicia. Mientras tanto, el vehículo permanece retenido en la Subcomisaría Los Barriales como parte de la investigación en curso.

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Un intento de robo y un kiosco con plantas de cannabis en Luján

La Policía de Mendoza frustró un robo en un kiosco de Luján y desarticuló un vivero clandestino en Agrelo.

En el primer caso, ocurrido sobre calle Azcuénaga, detuvieron a un hombre de 27 años que amenazó a una comerciante con una réplica de pistola.

Tras una persecución, los efectivos de la Comisaría 11 lograron secuestrar el arma falsa y trasladar al sujeto a la oficina fiscal.

En otro operativo en el barrio Estación Agrelo, la UEP incautó cuatro plantas de cannabis de gran altura y más de 5 kilos.

El vivero oculto con media sombra quedó a disposición del Juzgado Federal, mientras que el primer detenido permanece aprehendido.