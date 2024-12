Robaron por quinta vez sus locales de bebidas y se quejó: "Mendoza, tierra de inseguridad"

Lo cierto es que los dueños de lo ajeno parecen tener "marcadas" ciertas tiendas como las de Go Bar. Y a negocios de consumo masivo en general como blanco no de uno, sino de varios hechos seguidos de inseguridad.

Nacida en Mendoza, donde tiene 30 locales, Go Bar es una de las cadenas con más importantes en el rubro venta de bebidas. Tiene una red de 72 sucursales repartidas en 15 provincias, con 220 empleados.

image.png El posteo del empresario de Go Bar por la ola de robos.

"Siento impotencia, esto es tierra de nadie"

Que se hayan producido 5 robos en 7 días no parece ser noticia en nuestro país. Pero si se producen entre 2 negocios, sí lo es.

Es lo que pasó con Go Bar. Sus dueños denunciaron 3 entraderas a su local céntrico de Chile y Montevideo, el último este viernes 13 por la noche.

"Se metieron por el techo. Lo vimos por las cámaras. Llamamos a la Policía y llegó tarde. Siento impotencia, por eso estoy convencido de que el Centro es tierra de nadie", enfatizó con enojo Guardia luego del hecho.

Tiene motivos. El día anterior (jueves 12), otros malvivientes habían asaltado la sucursal de Martínez de Rozas y Julio A. Roca, en la Quinta Sección, pero de modo más violento y con armas.

El empresario no quiso dar cifras de pérdidas y señaló que "peor es sentirte vulnerado, porque la peleamos solos. Cámaras, alarma, cerco eléctrico, vidrio blindex de 12 mm laminado y se las ingenian igual para entrar. Denunciamos y no pasa nada. Nadie intenta resolver el problema".

image.png Rodrigo Guardia, dueño de Go Bar, fue contundente acerca de la política del Gobierno frente a la inseguridad en Mendoza

Crítica al Gobierno por la inseguridad y la solución propuesta

Aunque se esmera en repetir que su intención "no es politizar el reclamo", Guardia no oculta su bronca. Y asegura que "llama la atención que no se hable de la inseguridad que hay en Mendoza".

El empresario aseguró que tampoco ha servido de mucho haber identificado rostros repetidos entre los ladrones. Y lamentó "tener que usar las redes, pero a veces no queda otra".

Lo cierto es que autoridades de la Policía y el Ministerio de Seguridad recogieron el guante. Y este sábado fueron al local a proponer algunas soluciones como apostar un móvil fijo para patrullar la zona.

Guardia confía en ese compromiso. Y reflexiona sobre algo más.

"En el año tuvimos varios, pero 5 robos en una semana es demasiado. Me sorprende que además de no hablar del tema, tampoco haya un diagnóstico sobre una de las cifras más altas de inseguridad de los últimos años".