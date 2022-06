Una de las causas más resonantes de abuso sexual en grupo estuvo a punto de agotarse. El fiscal que investiga el hecho ocurrido hace dos años en Luján de Cuyo consideró que no había pruebas suficientes para sostener la acusación contra cuatro jóvenes acusados de violar a una chica de 21 años en una fiesta particular. Sin embargo, una jueza no compartió la visión, lo apartó de la causa y ordenó que se profundice la pesquisa.