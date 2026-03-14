La Policía de Mendoza logró recapturar este sábado al segundo de los peligrosos delincuentes que se habían fugado de la Comisaría 12 de San Martín en diciembre del año pasado. El procedimiento se concretó alrededor de las 13 en el barrio San Pedro, en el departamento del este provincial.
Recapturaron al segundo delincuente fugado en diciembre de una comisaría de San Martín
Se trata de Emiliano Carlos Jofré de 34 años. Lo interceptaron en el este, en el barrio Los Parrales
El aprehendido fue identificado como Emiliano Carlos Jofré, de 34 años y domiciliado en el barrio Los Parrales, quien permanecía prófugo desde el 10 de diciembre de 2025, cuando escapó de la dependencia policial junto a otro detenido.
Según informaron fuentes policiales, efectivos que realizaban tareas operativas en la zona lograron identificar a un hombre con características similares a las del prófugo. Tras interceptarlo y realizar la verificación correspondiente mediante el sistema biométrico, se confirmó que se trataba de Jofré, por lo que fue inmediatamente detenido.
El hombre había protagonizado la fuga junto a Enzo Leonel Páez, quien fue recapturado pocos días después, el 14 de diciembre. Con la detención de Jofré, ambos evadidos vuelven a quedar a disposición de la Justicia.
El detenido fue trasladado nuevamente a una dependencia policial, donde quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente.
La fuga en el calabozo
Los peligrosos delincuentes lograron huir de la celda en la Comisaría 12 de San Martín, luego de destrozar las medidas de seguridad de una ventana. Uno era investigado por abuso sexual agravado por el uso de arma de fuego. Otros dos hombres intentaron seguirlos, pero los policías advirtieron lo que ocurría y evitaron más fugas. El hecho se prepetró en diciembre del año pasado.
Los 2 detenidos que escaparon lo hicieron luego de romper las medidas de seguridad de la ventana del calabozo, desde donde accedieron a los techos sin que nadie lo notara.
Uno de ellos, Enzo Leonel Páez fue detenido a las pocas horas de la fuga y Jofré este sábado, luego de una investigación policial que arrojó un resultado exitoso.