La zona de rastrillaje fue la de La Favorita. Hasta allí llegaron este martes los uniformados acompañados de perros para intentar encontrar a la mujer que lleva cinco años desaparecida.

Quién es Paola Gisela Gutiérrez

La joven desapareció el 19 de julio de 2015. En ese momento tenía 24 años y tres hijos. Estaba esperando a un cuarto hijo.

El 19 de julio fue la última que la vieron. Poco antes de desaparecer, la joven había denunciado a sus dos ex parejas. La razón: la obligaban a prostituirse, según la denuncia.

Paola Gutierrez.jpg Paola Gisela Gutiérrez desapareció en julio de 2015

También los familiares han señalado que algunos miembros de la Policía estaban involucrados en la desaparición. Nada cambió.

Cuando se cumplieron cinco años de la desaparición, los familiares de Gisela Gutiérrez difundieron una carta que es la siguiente:

La desaparición de Gisela fue una tragedia en nuestra familia: como hermanas, como madre, padre, para sus hijos e hija. Vivimos una situación de incertidumbre desde hace 5 años, no saber qué pasó con ella es muy doloroso e interminable. El mismo sufrimiento que enfrenta todas las familias que atraviesan estas situaciones. El dolor es doble, no sólo sufrió que lidiar con la ausencia y búsqueda de Gisela sino también con la indiferencia del Estado que muchas veces nos violentó El dolor vuelve con más fuerza al saber que las mujeres en nuestra provincia desaparecen y reina la impunidad y la desidia por parte de las

instituciones que deben comprometerse activamente para investigar y encontrar respuestas. No solo para quienes como familia sufrimos esta ausencia: deberían buscar respuesta como mensaje para toda la sociedad. Como un mensaje para todas las niñas y mujeres para que puedan vivir una vida sin miedos y libres de violencias.

Por el contrario, la inacción del Estado refuerza la violencia: nos vimos afectadxs por situaciones de violencia al exigir respuestas sobre su paradero y durante todos estos años no hemos parado de buscar y luchar por la Justicia. organizaciones sociales y feministas que nos apoyaron durante todos estos años, de lxs abogadxs y de quienes se comprometen día a día con la construcción de un lugar más justo para las mujeres. Sin esa ayuda y acompañamiento no hubiésemos podido sobrellevar esta lucha.

No estamos dispuestxs a dar vuelta la página sin llegar a la verdad, no olvidamos todas las violencias que fueron afectando la vida de Gisela y las nuestras y es por eso que un año más exigimos con más fuerzas al estado que de respuestas sobre Gisela. Que haya justicia para las familias de los barrios populares, que nuestras amigas, hermanas, y vecinas no desaparezcan. Nunca más.