Quién es la influencer acusada de usar el CUIT de gobernadores para realizar contrabando

influencer contrabando Las operatorias que se cree que realizó la influencer santiagueña.

La investigación contra la influencer

La cantante e influencer “simuló operaciones ante el servicio aduanero para eludir los límites del régimen de importación por Courier”. Según consta en el expediente, la acusada utilizó las identidades de los mandatarios para recibir paquetes de indumentaria de una marca estadounidense en su domicilio particular.

En la resolución se destaca que, dada la gravedad y la reiterancia de estas maniobras, se dispuso también ampliar el embargo sobre los bienes de la acusada hasta cubrir la suma de $15 millones. La figura de contrabando por simulación se encuentra prevista en la normativa penal aduanera y contempla penas de entre 2 a 8 años de prisión.

En la acusación se señala que la influencer habría consignado información falsa ante el organismo recaudador ARCA con el propósito deliberado de obtener un beneficio económico indebido, evitando así utilizar su propio cupo aduanero anual para compras en el extranjero.

influencer contrabando 2 Valentina Olguín es conocida como influencer y cantante.

Durante la pesquisa se obtuvieron diversos elementos probatorios, como por ejemplo análisis técnicos de comunicaciones, el examen de sus dispositivos electrónicos y la verificación de impactos de antenas telefónicas que coinciden, temporal y geográficamente, con la recepción de los paquetes en el domicilio de la influencer al momento de las entregas.

A partir del seguimiento de envíos gestionados por la empresa FedEx, el Ministerio Público Fiscal pudo determinar que distintas compras internacionales de indumentaria eran remitidas al domicilio particular de la acusada en el barrio porteño de Núñez. El juzgado rechazó los planteos formulados por la defensa, que sostenían que los datos utilizados en la investigación por contrabando habían surgido de una supuesta “búsqueda al azar” en internet, al considerar que la reiteración de las operaciones y el perfil de las personas involucradas permiten descartar la alegada falta de conocimiento acerca de la ilicitud de las maniobras.

La investigación contra la influencer se originó a partir de una denuncia presentada por el gobernador de Tucumán Osvaldo Jaldo, quien el 28 de octubre de 2024 informó que su CUIT personal había sido utilizado sin autorización para realizar compras en el exterior.