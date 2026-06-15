Quién es el conocido jugador de fútbol que fue condenado por abuso sexual

rafa mir jugador abuso sexual Rafa Mir, el jugador que fue declarado culpable.

La denuncia de abuso sexual contra el futbolista Pablo Mir

El juicio contra Rafa Mir y Pablo Jara inició el pasado 28 de mayo pasado por una denuncia radicada en agosto de 2024, a semanas de su llegada al Valencia.

El 3 de septiembre de 2024 fue detenido por la Guardia Civil de España y, aunque al día siguiente el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 8 de Liria lo dejó en libertad con cargos.

rafa mir jugador abuso sexual 2 La publicación del jugador Rafa Mir tras la sentencia.

Igual, desde entonces se adoptaron medidas cautelares como, por ejemplo, le quitaron el pasarte al jugador, prohibición de salida del territorio nacional, una orden de alejamiento respecto de la víctima de 500 metros y la imposibilidad de comunicarse con ella.

Luego de que se conociera la condena, el actual jugador del Elche, se expresó en sus redes sociales: “No estoy de acuerdo con la sentencia y recurriremos en los próximos días. Sigo confiando en la Justicia”.