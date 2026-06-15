La Justicia de España, condenó a Rafa Mir, actual jugador de Elche, a 7 años de prisión por abuso sexual y 18 meses por el delito de lesiones. La denuncia destaca que el hecho sucedió en la noche del 31 de agosto de 2024.
Quién es el conocido jugador de fútbol que fue condenado por abuso sexual
Luego de que se conociera la condena, el jugador se expresó en sus redes sociales: “No estoy de acuerdo con la sentencia"
Este lunes se conoció que Rafa Mir, anterior jugador del Valencia, fue condenado a por agresión sexual y lesiones a una joven. La noticia se conoció a través de un comunicado publicado en las redes sociales de la Justicia española.
El Tribunal también le impuso una sentencia a un segundo acusado, el futbolista chileno Pablo Jara: “La condena es de 2 años y medio de prisión: 2 años por un delito de agresión sexual y 6 meses por un delito contra la integridad moral”. La sentencia, que ha sido notificada este lunes a las partes y que no es firme, establece una indemnización de 64.000 euros a favor de la víctima del primer jugador condenado y de 6.280 euros para la denunciante del segundo.
La denuncia de abuso sexual contra el futbolista Pablo Mir
El juicio contra Rafa Mir y Pablo Jara inició el pasado 28 de mayo pasado por una denuncia radicada en agosto de 2024, a semanas de su llegada al Valencia.
El 3 de septiembre de 2024 fue detenido por la Guardia Civil de España y, aunque al día siguiente el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 8 de Liria lo dejó en libertad con cargos.
Igual, desde entonces se adoptaron medidas cautelares como, por ejemplo, le quitaron el pasarte al jugador, prohibición de salida del territorio nacional, una orden de alejamiento respecto de la víctima de 500 metros y la imposibilidad de comunicarse con ella.
Luego de que se conociera la condena, el actual jugador del Elche, se expresó en sus redes sociales: “No estoy de acuerdo con la sentencia y recurriremos en los próximos días. Sigo confiando en la Justicia”.