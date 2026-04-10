jardin de infantes, muerte de bebe en bariloche

Qué se sabe de la muerte de la bebé en un jardín maternal

La investigación judicial comenzó el mismo miércoles, cuando el fiscal Inti Isla, junto a otros funcionarios, se apersonaron en el jardín maternal para realizar algunas entrevistas e inspeccionar el lugar.

En tanto, a la bebé se le hizo una autopsia este jueves con la idea de hallar la respuesta a la trágica muerte. Esta se hizo finalmente y el informe estará este viernes, aunque por pedido de la familia no se ha hecho público.

Esta decisión también ha aumentado el hermetismo alrededor del caso, y las fuentes judiciales evitan lanzar hipótesis sobre la muerte de la bebé de tres meses, prefiriendo no hablar de un hecho delictivo.

Máxima reserva en el caso de la muerte de la bebé en Bariloche

De hecho, fuentes judiciales aseguraron que, tras una reunión entre la familia y el fiscal, se acordó realizar una máxima reserva en el caso, para así minimizar la trascendencia pública de cada detalle.

En ese sentido, se espera a esclarecer concretamente las causas de la muerte de la bebé y así determinar si hubo un hecho ilícito o no y no lanzar hipótesis que puedan ahondar el dolor de la familia de la bebé, que ya fue asistida por la Oficina de Atención a la Víctima el mismo día del hecho.