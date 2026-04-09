La muerte de un bebé conmocionó a la ciudad de Bariloche, en Río Negro. Esto se debe a que la pequeña tenía solamente tres meses y se encontraba en un jardín de infantes, donde había sido dejada por sus padres.
Investigan la muerte trágica de una bebé de 3 meses en un jardín de infantes
La muerte de un bebé causó conmoción en un jardín de infantes. Tenía solamente tres meses e investigan sus razones
El hecho ocurrió en el mediodía de este miércoles, cuando al personal del jardín de infantes les llamó la atención que la pequeña no despertara, por lo que intentaron hacerlo por sus propios medios.
Ante la falta de reacción de la bebé, la desesperación comenzó a ganar lugar y se la trasladó de urgencia hasta el hospital Ramón Carrillo de esa ciudad, en donde le siguieron practicando maniobras de reanimación, pero no se la pudo salvar.
Investigación sobre la muerte de la bebé en Bariloche
Luego de la muerte de la bebé, el fiscal de Bariloche Inti Isla, acompañado de otros funcionarios judiciales, acudió al jardín de infantes para hacer las primeras averiguaciones, mientras se le brindaba asistencia a la familia.
Desde el MPF comunicaron que la fiscalía dispuso que el cuerpo permanezca en la morgue judicial para la autopsia, que se hizo este jueves. El objetivo es establecer la causa del deceso de la pequeña sorprendió y causó una profunda angustia entre el personal del jardín.
Funcionarios del Gabinete de Criminalística inspeccionaron el jardín de infantes y secuestraron elementos de la bebé para su peritación. Por el momento, no hay ninguna hipótesis para explicar la muerte de la nena, porque la investigación preliminar recién comenzó.
También, la fiscalía recibió declaraciones del personal del jardín que se encontraba en el momento de la tragedia.