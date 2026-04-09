Investigan la muerte trágica de una bebé de 3 meses en un jardín de infantes

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Investigación sobre la muerte de la bebé en Bariloche

Luego de la muerte de la bebé, el fiscal de Bariloche Inti Isla, acompañado de otros funcionarios judiciales, acudió al jardín de infantes para hacer las primeras averiguaciones, mientras se le brindaba asistencia a la familia.

Desde el MPF comunicaron que la fiscalía dispuso que el cuerpo permanezca en la morgue judicial para la autopsia, que se hizo este jueves. El objetivo es establecer la causa del deceso de la pequeña sorprendió y causó una profunda angustia entre el personal del jardín.

Funcionarios del Gabinete de Criminalística inspeccionaron el jardín de infantes y secuestraron elementos de la bebé para su peritación. Por el momento, no hay ninguna hipótesis para explicar la muerte de la nena, porque la investigación preliminar recién comenzó.

También, la fiscalía recibió declaraciones del personal del jardín que se encontraba en el momento de la tragedia.