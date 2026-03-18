Procesaron a 4 policías por la muerte de la mendocina Magalí Morales en una comisaría de San Luis

Magalí Morales-Audiencia San Luis La audiencia judicial en San Luis que terminó con la acusación a cuatro policías por la muerte de Magalí Morales en una comisaría en 2020. Foto: El Chorrillero

Audiencia por la muerte de Magalí Morales en una comisaría de San Luis

Magalí Morales fue hallada muerta el 5 de abril de 2020 en un calabozo de la comisaría 25 de Santa Rosa del Conlara, San Luis.

Para la fiscalía que tiene a cargo la investigación, se quitó la vida ahorcándose como consecuencia de haber sido detenida de modo arbitrario e ilegal y sometida a torturas.

Morales, según se ventiló durante la audiencia judicial, "permaneció cerca 10 horas privada de su libertad sin orden judicial, en condiciones precarias y sin asistencia médica pese a sus reiterados pedidos".

San Luis Magali Morales.jpg Reclamo de justicia por la muerte de Magalí Morales en una comisaría de San Luis.

Eran épocas de pandemia y de restricción para circular por las calles teniendo en cuenta la terminación del número de DNI y Morales, aquel día, no tenía permitido circular.

Fue llevada a la comisaría después de un control de personas que circulaban por las calles y quedó alojada en una celda tras un violento episodio con un policía.

La familia de Magalí Morales fue notificada del fallecimiento en la sede policial a través de un llamado telefónico.

La mujer vivía con dos hijos y una nieta.

La hermana se convirtió en emblema del reclamo para que se supiera la verdad.