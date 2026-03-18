La Justicia de San Luis procesó con prisión preventiva a 4 policías por la muerte de la mendocina Magalí Morales (39) en un calabozo de la comisaría 25 de Santa Rosa del Conlara.
Procesaron a 4 policías por la muerte de la mendocina Magalí Morales en una comisaría de San Luis
La muerte de Magalí Morales (39) fue en una comisaría tras haber sido detenida "ilegal y arbitrariamente y torturada". Doos policías presos y otros dos tienen prohibido salir del país
De acuerdo a información publicada por el diario El Chorrillero, el subcomisario Heraldo Reynaldo Clavero y el oficial Marcos Ontiveros fueron acusados y quedaron detenidos con prisión preventiva por los delitos privación ilegítima de la libertad cometida por funcionario público, torturas seguidas de muerte e incumplimiento de los deberes de funcionario público, todos en concurso real.
También fueron acusadas la sargento ayudante María Eugenia Argüello y la oficial Victoria Johana Paola Torres por omisión de denunciar torturas y omisión o retardo de actos de oficio. A Argüello también se le atribuyó el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Durante la audiencia judicial se dispuso que Argüello y Torres no pueden salir de San Luis ni del país por el plazo de cuatro meses y que tienen prohibido acercarse a familiares y allegados de la víctima, Magalí Morales.
Audiencia por la muerte de Magalí Morales en una comisaría de San Luis
Magalí Morales fue hallada muerta el 5 de abril de 2020 en un calabozo de la comisaría 25 de Santa Rosa del Conlara, San Luis.
Para la fiscalía que tiene a cargo la investigación, se quitó la vida ahorcándose como consecuencia de haber sido detenida de modo arbitrario e ilegal y sometida a torturas.
Morales, según se ventiló durante la audiencia judicial, "permaneció cerca 10 horas privada de su libertad sin orden judicial, en condiciones precarias y sin asistencia médica pese a sus reiterados pedidos".
Eran épocas de pandemia y de restricción para circular por las calles teniendo en cuenta la terminación del número de DNI y Morales, aquel día, no tenía permitido circular.
Fue llevada a la comisaría después de un control de personas que circulaban por las calles y quedó alojada en una celda tras un violento episodio con un policía.
La familia de Magalí Morales fue notificada del fallecimiento en la sede policial a través de un llamado telefónico.
La mujer vivía con dos hijos y una nieta.
La hermana se convirtió en emblema del reclamo para que se supiera la verdad.