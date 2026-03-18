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Procesaron a 4 policías por la muerte de la mendocina Magalí Morales en una comisaría de San Luis

La muerte de Magalí Morales (39) fue en una comisaría tras haber sido detenida "ilegal y arbitrariamente y torturada". Doos policías presos y otros dos tienen prohibido salir del país

José Luis Verderico
Por José Luis Verderico [email protected]
Por la muerte de Magalí Morales en una comisaría de San Luis fueron acusados cuatro policías y dos de ellos quedaron detenidos. 

Por la muerte de Magalí Morales en una comisaría de San Luis fueron acusados cuatro policías y dos de ellos quedaron detenidos. 

La Justicia de San Luis procesó con prisión preventiva a 4 policías por la muerte de la mendocina Magalí Morales (39) en un calabozo de la comisaría 25 de Santa Rosa del Conlara.

De acuerdo a información publicada por el diario El Chorrillero, el subcomisario Heraldo Reynaldo Clavero y el oficial Marcos Ontiveros fueron acusados y quedaron detenidos con prisión preventiva por los delitos privación ilegítima de la libertad cometida por funcionario público, torturas seguidas de muerte e incumplimiento de los deberes de funcionario público, todos en concurso real.

También fueron acusadas la sargento ayudante María Eugenia Argüello y la oficial Victoria Johana Paola Torres por omisión de denunciar torturas y omisión o retardo de actos de oficio. A Argüello también se le atribuyó el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Durante la audiencia judicial se dispuso que Argüello y Torres no pueden salir de San Luis ni del país por el plazo de cuatro meses y que tienen prohibido acercarse a familiares y allegados de la víctima, Magalí Morales.

Magalí Morales-Audiencia San Luis
La audiencia judicial en San Luis que terminó con la acusación a cuatro policías por la muerte de Magalí Morales en una comisaría en 2020. Foto: El Chorrillero

La audiencia judicial en San Luis que terminó con la acusación a cuatro policías por la muerte de Magalí Morales en una comisaría en 2020. Foto: El Chorrillero

Audiencia por la muerte de Magalí Morales en una comisaría de San Luis

Magalí Morales fue hallada muerta el 5 de abril de 2020 en un calabozo de la comisaría 25 de Santa Rosa del Conlara, San Luis.

Para la fiscalía que tiene a cargo la investigación, se quitó la vida ahorcándose como consecuencia de haber sido detenida de modo arbitrario e ilegal y sometida a torturas.

Morales, según se ventiló durante la audiencia judicial, "permaneció cerca 10 horas privada de su libertad sin orden judicial, en condiciones precarias y sin asistencia médica pese a sus reiterados pedidos".

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Reclamo de justicia por la muerte de Magalí Morales en una comisaría de San Luis.

Reclamo de justicia por la muerte de Magalí Morales en una comisaría de San Luis.

Eran épocas de pandemia y de restricción para circular por las calles teniendo en cuenta la terminación del número de DNI y Morales, aquel día, no tenía permitido circular.

Fue llevada a la comisaría después de un control de personas que circulaban por las calles y quedó alojada en una celda tras un violento episodio con un policía.

La familia de Magalí Morales fue notificada del fallecimiento en la sede policial a través de un llamado telefónico.

La mujer vivía con dos hijos y una nieta.

La hermana se convirtió en emblema del reclamo para que se supiera la verdad.

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