Por el acta de defunción de la mamá, se demora el regreso de los niños mendocinos varados en España

Es que desde la cartera sanitaria ya avanzaron con el resto de los trámites y hasta se decidió pagar por nueve de los pasajes que se necesitan para repatriarlos: los de ida, que son para la abuela materna y el padre biológico de los chicos mayores -irían a buscarlos- y también los de vuelta, para traerlos una vez que estén en el país. Esto último es porque el Ministerio de Relaciones Exteriores no puede hacerse cargo de vuelos de cabotaje, por lo que Mendoza abonará los traslados desde Ezeiza hasta el aeropuerto local.

► TE PUEDE INTERESAR: Productores mendocinos lanzaron al mercado la primera tanda de vino en botellas de plástico

Sucede que, al ser menores de edad, se necesita la aprobación de ambos progenitores para hacer viajes internacionales. Y en este caso, el visto bueno de una persona fallecida debe acreditarse con documentación que respalde esa ausencia. Por eso, el certificado de defunción de la mujer es el único elemento que falta para completar el proceso, ya que el resto de las intervenciones están a punto de terminar. Sin ese papel, no puede concretarse el reencuentro entre los chicos y sus familiares de Mendoza.

justicia de mendoza.jpg Una vez que los hermanos vuelvan a la provincia, la denunciante deberá declarar en cámara Gesell los hechos que ya relató a su familia en España. Afirmó que su padrastro la abuso sexualmente durante años.

"Cuando hay un deceso, debe analizarse todo, y es un procedimiento que suele durar semanas. No está claro cuándo estará lista esa documentación, pero debería haber novedades en los próximos días", anticipó a UNO Vanina Barone, de la a Dirección de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. "Apenas esté la aprobación desde España, se procederá con los vuelos. Mientras tanto, las actas de nacimiento pueden ir enviándose por correo electrónico y eso ya es un avance importante", contó.

► TE PUEDE INTERESAR: Por las nevadas quedaron 2.271 camiones varados en Mendoza y cortaron el tránsito en las rutas 7 y 40

Sólo pueden volver vía Barcelona

En las últimas semanas se supo que los chicos cuentan con pasaportes franceses, un cambio respecto a la información que se manejaba desde el principio, cuando se pensó que sólo tenían documentos argentinos. Si bien eso agilizó los procesos por un lado, colocó un condicionante fuerte por otro: no pueden salir de España por otra ciudad que no sea Barcelona. Al menos, así se lo comunicaron a las dependencias locales.

Eso implicó algunas modificaciones en el operativo que ya estaba lanzado. Según pudo saber este diario, por ejemplo, los pasajes de avión no podrán tramitarse por Aerolíneas Argentinas y muy probablemente se consigan por la empresa Level, líder en Cataluña y la única que hace viajes transnacionales al aeropuerto barcelonés de El Prat.

Son detalles que van surgiendo de la triangulación entre Salud (en Mendoza), Cancillería y los organismos europeos. Ese diálogo comenzó apenas los hechos se hicieron conocidos en la provincia, tanto por la opinión pública como por la Justicia, que rápidamente lanzó una investigación para dar con el paradero del hombre. Hoy, imputado y a punto de comenzar a dar explicaciones al fiscal Gustavo Stroppiana y al tribunal que lo juzgue.

image.png Al acusado le tomaron, en principio, una declaración informativa; pero días más tarde se dispuso prohibirle salir del país y, finalmente, imputarlo por presunto abuso agravado por acceso carnal y el deber de guarda (ya que vivía con la menor).

Fueron gestiones casi inmediatas, porque comenzaron el 20 de mayo pasado. Los primeros contactos con funcionarios mendocinos los hizo Celina Ojea Quintana, titular de la Dirección de Asistencia a los Argentinos en el Exterior, que depende de Relaciones Exteriores. En esa figura se condensaron muchas de las tareas realizadas en estas casi tres semanas; aunque también participó la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, coordinando algunas solicitudes a través de la psicóloga Patricia Minetti.

► TE PUEDE INTERESAR: Hallaron muerto en Luján a un santafesino que era buscado en Mendoza por su madre desde diciembre

El caso: denuncia de abuso sexual y muerte

Era una familia mendocina compuesta por una mujer, sus tres hijos, y el hombre con el que ella formó una nueva pareja hace años. Con él tuvo dos niños más y, a mediados de febrero de este año, decidieron rehacer su vida lejos de la provincia. Concretamente en Zaragoza, España. Según lo revelado por el diario Mendoza Post a fines del mes pasado, la más grande de los cinco hermanos denunció haber sido abusada sexualmente por el padrastro. Se lo habría contado a su madre y más tarde se habían enterado otros parientes cercanos.

Presuntamente por el shock emocional de tal revelación, la madre de la denunciante se quitó la vida el pasado miércoles 18 de mayo. Antes de eso, logró contarle a su padre -abuelo de la joven- algunos de los pormenores del hecho, además de brindar ciertos indicios de que estaba realmente consternada (para algunos, al punto de poder inferirse que atentaría contra su vida). Así lo expresó el hombre en diálogo con el periodista Ricardo Montacuto, por Radio Nihuil.

image (7).jpg Son al menos cuatro las dependencias oficiales, tanto de Mendoza como de Nación y España, que están trabajando para repatriar a los hermanos. Paralelamente, la causa contra el imputado avanza en la Justicia Penal desde la denuncia que hizo el padre biológico de los mayores.

"Hablé esa mañana con ella, estaba desencajada. Le dije que se tranquilizara pero no entendía lo que me decía. Me contó que el esposo se había escapado tras la denuncia. Después nos mensajeamos y me puso 'perdoname, papi'", relató el hombre. Horas después, se constataría el suicidio, aparentemente en una plaza de la ciudad en la que vivían.

Hoy los chicos viven en la misma casa en que lo hicieron desde su llegada a aquel país, ya que desde un principio vivían todos juntos en la casa de un tío, hermano de la mujer fallecida, que es además quien los acogió luego de la trágica sucesión de hechos.

► TE PUEDE INTERESAR: Impactante accidente en la Ruta 40: un herido y un caballo decapitado