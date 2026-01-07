Policía borracho al volante: cruzó de carril, mató a una mujer y quedó en libertad

Vanesa Yanina Escalante, de 36 años, quien viajaba en el vehículo embestido, murió en el acto, mientras que su hija de 13 años y su pareja quedaron atrapados y debieron ser rescatados por bomberos de la zona y derivados de urgencia a un hospital.

accidente, victima La mujer de 36 años que murió tras el choque.

El Policía también fue derivado, y horas más tarde el resultado de la prueba de alcoholemia reveló que poseía 0,48 gramos de alcohol por litro de sangre. Se trata de un porcentaje positivo, teniendo en cuenta que en provincia de Buenos Aires rige la Ley de Alcohol Cero al Volante.

En Mendoza, el nivel de alcohol en sangre no hubiera sido un problema en este caso, ya que el nivel permitido es de 0,50 gramos por litro de sangre.

Detenido y liberado a los pocos días

Luego del resultado, el juez de Garantías Luis Marcelo Giacoia tomó la decisión de liberar al Policía implicado, aunque con una serie de condiciones: le pidió fijar domicilio y le retuvo la licencia de conducir. Además, no puede acercarse a las víctimas que sobrevivieron.

Actualmente, las autoridades investigan si el choque fatal se produjo por correr una picada ilegal con un Audi que se habría dado a la fuga. De comprobarse, la causa podría tomar un giro en los próximos días, ya que el Policía fue acusado por los delitos de homicidio culposo, agravado por la conducción imprudente y negligente de un vehículo automotor, y lesiones culposas.