El pasado sábado por la tarde, en la localidad bonaerense de Luján, un Policía federal que manejaba bajo los efectos del alcohol se cruzó de carril y provocó un accidente contra un auto en el que viajaba una familia. Como consecuencia de este, una mujer murió en el lugar.
Policía borracho al volante: cruzó de carril, mató a una mujer y quedó en libertad
Actualmente, las autoridades investigan si el Policía corría una picada ilegal con un Audi, el cual se dio a la fuga
El choque fatal ocurrió a la altura del Polo Club La Cañada, y la secuencia del mismo fue registrada por las cámaras de seguridad de la zona.
El jefe de la Policía de Rafaela, Gastón Maximiliano Montepeloso, circulaba con su Honda Civic cuando perdió el control del auto, cruzó de carril, e impactó de frente con un Chevrolet Prisma en el que viajaba una familia.
Vanesa Yanina Escalante, de 36 años, quien viajaba en el vehículo embestido, murió en el acto, mientras que su hija de 13 años y su pareja quedaron atrapados y debieron ser rescatados por bomberos de la zona y derivados de urgencia a un hospital.
El Policía también fue derivado, y horas más tarde el resultado de la prueba de alcoholemia reveló que poseía 0,48 gramos de alcohol por litro de sangre. Se trata de un porcentaje positivo, teniendo en cuenta que en provincia de Buenos Aires rige la Ley de Alcohol Cero al Volante.
En Mendoza, el nivel de alcohol en sangre no hubiera sido un problema en este caso, ya que el nivel permitido es de 0,50 gramos por litro de sangre.
Detenido y liberado a los pocos días
Luego del resultado, el juez de Garantías Luis Marcelo Giacoia tomó la decisión de liberar al Policía implicado, aunque con una serie de condiciones: le pidió fijar domicilio y le retuvo la licencia de conducir. Además, no puede acercarse a las víctimas que sobrevivieron.
Actualmente, las autoridades investigan si el choque fatal se produjo por correr una picada ilegal con un Audi que se habría dado a la fuga. De comprobarse, la causa podría tomar un giro en los próximos días, ya que el Policía fue acusado por los delitos de homicidio culposo, agravado por la conducción imprudente y negligente de un vehículo automotor, y lesiones culposas.