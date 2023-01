Pidieron la prisión preventiva para el limpiavidrios que golpeó a un hombre hasta desfigurarlo

violencia en mendoza limpiavidrios marcelo juan araya.jpg El limpiavidrios Marcelo Juan Araya, de 31 años, quedó detenido en el penal San Felipe imputado por lesiones graves dolosas por las heridas provocadas a Hernán Clut.

El imputado tiene varios antecedentes, además de una condena unificada por portación ilegal de arma de fuego y por un intento de homicidio ocurrido en el 2014. Tuvo una condena de 4 años y 6 meses, y recuperó su libertad en abril del 2019.

De todas formas, cuando lo llevaron en un móvil hacia la Comisaría 3º, de Capital, en la siesta del domingo 8 de enero, indicaron que lo habían detenido muchas veces por diversos hechos, pero que a las pocas horas recuperaba su libertad.

El estado de salud de la víctima

Hernán Clut, de 46 años, debió ser operado de urgencia en la tarde del domingo 8 de enero en el Hospital Central, debido a que por los golpes que recibió en su cara, uno de los cristales de sus lentes recetados se incrustó en parte de su ojo derecho y en el pómulo. Además, sufrió múltiples fracturas en su rostro y una severa lesión en uno de los nervios fundamentales lo que le provocó la pérdida de sensibilidad.

hernan clut golpeado.jpg Hernán Clut, de 46 años, sufrió graves heridas en su cara, incluso le quedarán secuelas de por vida. Foto: Gentileza Hernán Clut

Los médicos le dijeron que ese nervio no hay forma de repararlo, por lo que sentirá adormecida su cara por el resto de su vida. Una semana después de la cirugía a la que fue sometido, le sacaron los puntos que tenía en el pómulo, pero aún no lo hicieron con los del ojo derecho.

Pero, hace dos días tuvo una nueva complicación, debido a que "me tiró un nervio de la cabeza al cuello, y es muy insoportable el dolor. No puedo ni caminar por el dolor, me hace hasta llorar", expresó la víctima.

El hecho de violencia

El hombre circulaba en su camioneta por Costanera hacia el Sur y se detuvo en el semáforo en el cruce con calle Buenos Aires, en Capital. Eran las 14.30 del segundo domingo del 2023 e iba acompañado de una amiga y la hija de ésta, de 10 años.

hernan clut costanera y buenos aires.jpg El hecho ocurrió sobre Costanera, en el cruce con calle Buenos Aires, de Capital.

Según el relato de Clut, en el momento que detuvo la marcha por el semáforo en rojo, un limpiavidios le gritó "¿Dónde vas vos?", y se le acercó para limpiarle el vidrio de su vehículo, a lo que el conductor le dijo que no quería.

Ante la insistencia del limpiavidrios con algo de dinero, Hernán Clut avanzó unos metros, y fue allí cuando el imputado intentó meterse dentro de su camioneta. Esto hizo que el conductor reaccionara e intentara doblar hacia la izquierda hacia Buenos Aires, a pesar de ser contramano, pero frenó nuevamente debido a que el limpiavidrios se le atravesó.

En ese momento, el hombre golpeó a Clut con un palo en su cara. La víctima dijo que en el primer golpe que recibió en su costado derecho, cuando le reventó el lente, perdió el conocimiento, pero el acusado continuó golpeándolo hasta que escapó.

hernan clut lente.jpg Así quedó el lente de Hernán Clut que le hirió parte de su cara y de su ojo. De todas formas, los médicos le indicaron que tiene múltiples fracturas y que necesitará cirugía.

Testigos de esta situación auxiliaron a la víctima, mientras que otros salieron detrás del agresor a quien atraparon a las tres cuadras y luego se lo llevó la Policía.