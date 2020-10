“Mi hija venía a jugar a la pelota, venían 5 chicas y el hombre este apareció sin luces y alcoholizado. Más de 1,81 gramos de alcohol en sangre tenía y las chicas iban caminando por el costado. Él dice que no las vio”, agregó la mujer quien espera que el conductor de 23 años sea condenado por homicidio simple con dolo eventual.

pedido de justicia por accidente guaymallen 2019 roberto aucachi 3.jpg

“Veníamos a jugar un partido de futbol, él venía dice que con tres tragos de alcohol, pero es mentira. No venía con las luces prendidas, nos atropelló a mí y a Nicol. Podría haber frenado o volanteado, pero aceleró y le pasó a mi hija por encima junto con Gabriela y Rocío”, contó Lourdes Tejada, mamá de Aimará.

“Espero que este caso sea un ejemplo para los demás casos, y que en todos los casos se haga Justicia”, dijo la Lourdes.

El trágico accidente ocurrió cerca de las 21 del 14 de enero de 2019, en la lateral Norte del Acceso Este a la altura de calle Tirasso, de Rodeo de la Cruz, en Guaymallén, por donde caminaban Lourdes Tejeda, quien llevaba en un cochecito a su hija Aimará, de 2 años, y junto a ellas iba Gabriela Riquelme, de 21 años, su hermana Nicol, de 18 años, y Rocío Arias, de 14 años.

Todas fueron atropelladas por detrás por una camioneta Nissan Frontier conducida por Roberto Aucachi, de 23 años, quien luego de embestirlas siguió a toda velocidad, incluso con el cochecito de Aimará debajo de su vehículo.

nissan frontier roberto aucachi 2.jpg

Un policía retirado y otras personas que circulaban por allí lo siguieron hasta detenerlo. Ya en ese momento notaron que estaba completamente borracho, lo que luego se confirmó con un test de alcoholemia.

En ese lugar constataron la muerte de la nena de 2 años y la de Gabriela Riquelme, mientras las otras víctimas fueron trasladadas al Hospital Central y al Notti.

La semana pasada el fiscal de tránsito Fernando Giunta pidió la pena de 16 años luego de terminar sus alegatos en el juicio a Aucachi, quien es juzgado por homicidio simple con dolo eventual. Además, también pidió la inhabilitación por 10 años para conducir.

Por su parte, la defensa del acusado pidió que fuese sobreseído o que se le cambie la calificación por homicidio culposo, y que fuese condenado a 3 años. De esta forma, podría cumplir su pena fuera de la cárcel.

nissan frontier roberto aucachi.jpg

Ley Kruk

En la manifestación estuvo presente Ángel Kurk, padre de Agustín y Abril, quienes fueron atropellados el 14 de diciembre de 2018 en el puente de Costanera y Calle Matienzo, de Guaymallén, por donde iban junto a su madre Carla Pagliaricci, quien también fue atropellada.

Los chicos murieron unos días después en el Hospital Notti, como consecuencia de las graves heridas sufridas.

“Este accidente fue al mes del accidente de mis hijos. Dos vidas, una chica de 21, una nena de 2 años”, indicó Ángel y agregó: “Estamos trabajando en la Ley Kruk para que todo el que maneja alcoholizado al volante sea juzgado por homicidio simple con dolo eventual, porque a nosotros no nos devuelven más a nuestros familiares. No queremos perder más seres queridos, no queremos pintar más estrellas amarillas”.