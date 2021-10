"¿Papá hubiera querido que nos rindiéramos?", el dramático audio de un nene de 8 años tras el crimen de su padre

"Una cosa, ya sé que papá no merecía morir, ¿pero papá hubiera querido que nos rindiéramos? No, papá hubiera querido que sigamos adelante, por eso él siempre decía que el pasado lo dejemos atrás y sigamos adelante", le dice en el mensaje que conmueve.

crimen Fernando Méndez Bautista.jpg Fernando Méndez Bautista, la víctima del crimen, junto a su hija Rocío

Fernando Oscar Méndez Bautista era un policía de la Ciudad de Buenos Aires que llegaba a la casa de sus padres, en Ernesto Plass al 4300, de Villa Tesei, Hurlingham, tras visitar a su novia el fin de semana en Arroyito, Córdoba. Al ser interceptado por los delincuentes, se defendió a los tiros y lo ejecutaron frente a su papá, hace un mes.

Uno de los ladrones, Nazareno Lautaro Díaz de 25 años, murió a cien metros. Su cómplice, Claudio Nahuel Catania de 18 años, fue internado con al menos dos balazos en el Hospital Interzonal General de Agudos Profesor Doctor Luis Güemes. Fue operado y perdió un riñón, pero se salvó.

Otros dos motochorros están prófugos. La investigación está a cargo del fiscal Fernando Cappello (UFI N° 2 de Morón).

La víctima del homicidio tenía cuatro hijos, dos mujeres de su primer matrimonio (de 22 y 17 años) y dos varones de su siguiente pareja (de 8 y de 5 años). Al momento del crimen estaba de novio con Romina, una cordobesa de 34 años que se iba a mudar a Buenos Aires para vivir con él.

En Facebook, la pareja de Méndez Bautista lo despidió con sentidas palabras: "Mi amor: es difícil para mí escribir estas líneas, cuando sé y me he resignado que ya no estás en cuerpo, que ya no volveré a abrazarte, ni besarte, ni podré decirte cuánto te amo. Ya no hay nada que yo pueda hacer, pero de algo que sí estoy segura es que siempre tendrás un espacio en mi corazón, de hecho ya vives en él y así será eternamente".

"No sé cuánto más extrañaré tu presencia, no sé cuánto tiempo este dolor se va a prolongar, las lágrimas sólo son muestras de dolor, pero en mi interior hay paz, porque sé que ya no estás sufriendo y ahora estás en un mejor lugar. Las lágrimas sólo son para borrar la angustia, para volver a reír como tú hubieses querido... Te amo Fer", cerró la publicación.

El conmovedor mensaje de su hija

"Papá me dejaste destruída, a los 4 y a toda la familia. No merecías morir de esa forma tan violenta y cruel, a manos de esas mierdas. Siempre supe que podía pasar algo así con tu oficio pero nunca me podría preparar para semejante dolor", posteó en sus redes Rocío, la destinataria de aquellas palabras del niño de 8 años.

"Con tus últimos segundos de vida defendiste al abuelo que justo salió por los disparos. Porque así eras, dabas la vida por tu familia. Pero te necesito conmigo pa, mi hermana y mis hermanitos también... Ellos son tan chiquitos y solo te teníamos a vos", agregó.