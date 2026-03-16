Por segunda vez en pocas semanas, la tragedia envuelve al teatro griego Frank Romero Day. En un accidente muy similar a otro ocurrido a fines de febrero, un hombre murió mientras se encontraba haciendo trabajos en el escenario de la Vendimia.
Otro hombre murió en un accidente cuando trabajaba en el Teatro Frank Romero Day
La víctima fatal del accidente era un recuperador urbano que cayó desde la parte superior de un camión y se golpeó la cabeza
El accidente ocurrido este lunes tuvo como protagonista a un hombre que se encontraba recuperando residuos que habían quedado en el teatro griego tras el show que Abel Pintos brindó en la noche del domingo.
Según la primera información sobre el accidente, el recuperador urbano se encontraba subido a un camión cuando se descompensó y cayó desde una altura considerable. La víctima se golpeó la cabeza al aterrizar en el suelo.
El trabajador fue trasladado en una ambulancia desde el teatro griego Frank Romero Day hasta al Hospital Lagomaggiore, donde confirmaron su deceso. La primera sospecha es que sufrió un infarto masivo, aunque la autopsia va a confirmar la causa de muerte.
Quién era el trabajador que murió en el accidente
Según confirmaron fuentes oficiales, la víctima fatal fue identificada como Fabián Rentería y tenía 60 años. Era uno de los recicladores que trabajaba en la cooperativa de limpieza El Algarrobo.
Esta cooperativa de trabajo tenía un acuerdo con las productoras privadas que llevaron adelante el festival musical del día domingo en el teatro griego Frank Romero Day.
Un accidente similar ocurrió el 26 de febrero pasado, en la previa a la Vendimia 2026, cuando un técnico de 21 años se encontraba trabajando en el escenario, se descompensó y murió minutos después en el Hospital Español.