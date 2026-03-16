Otro hombre murió en un accidente cuando trabajaba en el Teatro Frank Romero Day

Vendimia 2025 - Previa del Acto Central - Teatro Griego Frank Romero Day Foto: Axel Lloret /Diario UNO

El trabajador fue trasladado en una ambulancia desde el teatro griego Frank Romero Day hasta al Hospital Lagomaggiore, donde confirmaron su deceso. La primera sospecha es que sufrió un infarto masivo, aunque la autopsia va a confirmar la causa de muerte.

Quién era el trabajador que murió en el accidente

Según confirmaron fuentes oficiales, la víctima fatal fue identificada como Fabián Rentería y tenía 60 años. Era uno de los recicladores que trabajaba en la cooperativa de limpieza El Algarrobo.

Esta cooperativa de trabajo tenía un acuerdo con las productoras privadas que llevaron adelante el festival musical del día domingo en el teatro griego Frank Romero Day.

Un accidente similar ocurrió el 26 de febrero pasado, en la previa a la Vendimia 2026, cuando un técnico de 21 años se encontraba trabajando en el escenario, se descompensó y murió minutos después en el Hospital Español.