"No quiero que al Champol le den 3 o 4 años y esté de nuevo en la calle", dijo el papá del niño asesinado en Guaymallén

Mientras tanto, este lunes se supo que Mario Enrique Morales Flores (23), identificado como Champol, es dueño de un frondoso prontuario y que al momento de producirse el asesinato de Tiago, él debería haber estado con prisión domiciliaria. Ahora, enfrenta una potencial penal de entre 10 y 33 años de cárcel tras ser imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

El testimonio del papá de Thiago

Esto fue lo que dijo Juan Melchori este martes en el programa Te Digo lo que Pienso:

"El sábado nos juntamos con familiares a comer un pollo al disco, afuera de mi casa. Estábamos terminando de comer y salieron los niños a jugar: mis hijos, sobrinos, nietos..."

"Estábamos sentados y pasó el Champol, por atrás de la vereda. Lo vimos que pasó por la calle y justo pasó un auto. Él le apuntó con un dedo, como si tuviese un arma",

"El Champol pasó por mi casa, me saludó y lo saludé. Iba con otro pibito".

"Cruzó la calle y entró a un negocio. Al lado hay un kiosquito y se fue para allí. Ahí largó el tiro".

"Sentimos la explosión. Mi hijo justo estaba sentado y se paró porque mi nieto estaba contra la pared esperando que pateara la pelota".

"Se paró mi hijo para patear la pelota y ahí recibió el disparo. Sentimos el grito, levantó los brazos y corrió hacia donde estábamos nosotros, unos dos metros. Lo agarró mi señora y me lo pasó. Cuando lo vi, tenía el impacto en el pecho y le salía mucha sangre".

Thiago-Melchior-asesinado-por-delincuente.jpg Thiago Melchior.

"Mi señora salió corriendo por la calle con él en brazos. 'Me mataste a mi bebé' le gritó al Champol. Se dio la vuelta y en la otra esquina, el Champol estaba mirando. Una muchacha cargó a mi señora en el auto y la llevó al hospital. Allí le dijeron que la policía lo siguió al Champol y lo pillaron cuando llegaba a su casa".

"Sí lo conozco al Champol. Varias veces pasó por mi casa. Todos lo conocen porque tiene 2 o 3 muertes de cuando era menor (ver más abajo). Mató hace muchos años a un señor de la esquina para robarle la máquina de cortar el pasto".

"Nosotros estábamos en la mesa. Disparó por disparar porque con él nunca tuvimos problemas. Somos gente trabajadora. Yo trabajo en la construcción. Pueden preguntar en todo el barrio lo que somos nosotros. Ni un problema con nadie".

"Disparó por disparar, al montón. Un diario dijo que yo tenía un romance con la señora de él: son todas mentiras. Si incluso pasó antes y me saludó".

"La verdad es que no sé porqué lo hizo. No sé si estaba curado drogado. Lo vio mucha gente. Lamentablemente están los que viven con la droga, tienen mucha plata y tapan los abogados y los jueces".

"No quiero que le den 4 o 5 años y esté de nuevo en la calle. No sé cómo vamos a salir adelante. Nadie puede superar la pérdida de un hijo".

"No he recibido amenazas. Lo único es que la madre (del Champol) mandó a unas pibas a ofrecernos plata para ayudarnos con el sepelio pero no le recibí nada. Dijo que tenía cara para venir ella".

Prontuario cargado

Mario Enrique Champol Flores 3 (1).jpg Mario Enrique Morales, el Champol.

Desde que tenía 15 años, el Champol estuvo mencionado en varios hechos violentos cometidos en las inmediaciones del barrio Lihué. En algunos de ellos actuó en banda. Eran jóvenes armados que ingresaban a las casas de los vecinos para robar elementos o amenazar con quitar la vida de otros jóvenes.

Morales solía moverse con tres amigos: el Benji, el Chucky y el Mugriento. Los primeros dos fueron condenados por distintos hechos, pero al último, llamado Leandro Barrera (20), creen que lo terminó asesinando en marzo de 2014 cuando comenzó a sospechar que se había quedado con armas de fuego pertenecientes a la banda de jóvenes.

Un mes antes, el 13 de febrero de 2014, el Champol también fue señalado como el asesino de Ismael Muñoz (19) y Lucas Guerrero (16), dos jóvenes que fueron acribillados desde un auto cuando circulaban en moto por una plaza ubicada.

Lo cierto es que al ser inimputable por su edad, el adolescente nunca fue juzgado por estos hechos. Ya con 16 y 17 años tuvo algunas entradas y salidas en el ex COSE al ser señalado en un puñado de causas. En algunas de ellas fue juzgado como menor de edad pero terminó sobreseído porque los testigos no lo señalaron en el debate.

El 29 de mayo de 2016 cumplió la mayoría de edad. En septiembre de 2017 fue atrapado con arma de fuego en la calle y pasó por una probation, es decir, quedó libre pero no debía volver a cometer delitos durante un año para no ser juzgado. Eso no ocurrió, ya que el 3 de marzo de 2018 volvió a ser capturado con un arma e ingresando a un domicilio. En esa ocasión sí quedó privado de su libertad en la Unidad de Jóvenes Adultos y diez días después fue condenado a 3 años y medio de cárcel.

A mediados de 2019, el Champol Morales fue trasladado al penal de Almafuerte, donde estuvo hasta el 5 de mayo pasado cuando recuperó su libertad tras cumplir la pena.