"Lo alzo y se me llena el cuerpo de sangre", dijo la mamá del nene de 5 años asesinado por un delincuente

La familia del menor se encontraba cenando en la vereda un pollo al disco por la visita de unos familiares y fue ahí cuando el malviviente, identificado como Mario Enrique Morales Flores (23), pasó por la puerta y al llegar a la esquina efectuó el disparo que acabó con la vida de Thiago.

Liliana Rivero, mamá del nene asesinado, dialogó con Canal 7 y aseguró que su familia no tenía ningún tipo de conflicto con "El Champol" y que están arruinados.

El delincuente fue detenido cuando viajaba a alta velocidad, junto a una mujer, en una Ford Eco Sport Roja y fue trasladado a la Comisaría Novena. El fiscal Gustavo Pirrello dio más detalles (ver más abajo) del caso.

El desgarrador testimonio de la mamá de Thiago

"Me mataron a mi bebé, tenía cinco años y me lo mató ese hijo de puta del 'Champol'. Pasó por acá y me lo mató. Estábamos afuera cenando y pasó con un bolsito, y desde la esquina se sintió un tiro. Cuando escucho a mi hijo gritar salí corriendo porque pensé que se había quemado, lo alcé y se me llenó el cuerpo de sangre. Salí corriendo y le dije 'hijo de puta mataste a mi bebé', me miró y salió corriendo", comenzó relatando Liliana.

Y agregó: "Necesito justicia, que se haga justicia y se pudra en la cárcel".

Luego aclaró que su esposo no tenía ningún tipo de relación con una supuesta expareja de Morales y que su familia tampoco tenía conflictos con él. "Ponen que mi marido tiene un romance con la mujer, es mentira eso. Queremos justicia por mi bebé, tenía cinco años y lo tengo en un ataúd. Nunca tuvimos problemas con esa gente y mucho menos con ese pendejo".

"Estaba re tomando y empastillado", comentó sobre el semblante del delincuente al momento del ataque y reiteró estar arruinada. "Me dejó seca, no me dejó nada. Me arruinó la vida y la de mi familia", cerró con mucho dolor.

El fiscal Gustavo Pirrello brindó más detalles del detenido

"Hay una persona imputada, detenida. El móvil está en proceso de determinarse. Tenemos certeza de que fue el autor de los disparos por el testimonio que los sindican", dijo en conferencia de prensa el fiscal Pirrello.

El hecho es caratulado como homicidio simple con agravante por el uso de arma de fuego. "Le atribuimos la intencionalidad de efectuar los disparos. Vamos a sostener el dolo eventual, sacar un arma en un lugar poblado con mucha gente en las inmediaciones, se debe representar el resultado muerte", explicó.

El delincuente "tenía una condena próxima por portación de arma de fuego y actualmente estaba atravesando procesos judiciales".

Por último, el fiscal expresó que "la pena puede ser de 3 a 33 años" y que "hasta el momento no rige el juicio por jurado para este tipo de delitos".