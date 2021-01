Nena de 14 años abortó y dejó el feto en el hospital

Cuando le consultaron por los hechos, la nena argumentó que "no sabía que estaba embarazada". Los profesionales que la atendieron se comunicaron inmediatamente con la Comisaría del Menor y la Mujer y pusieron al tanto a las autoridades competentes.

Luego de ser examinada, los médicos le comunicaron a la menor que debía quedar internada en observación para controlar que no sufra hemorragias internas. Además pidieron la presencia de la madre de la nena. De todas formas esto último no pudo ser posible porque la nena sostuvo que no pudo comunicarse con su progenitora.

Cuando la nena se retiró del nosocomio, dejó la caja con el embrión abortado. Paola Sobrero quedó a cargo de la investigación y del caso.