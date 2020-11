Nahir Galarza pidió que la Corte Suprema revise su sentencia a prisión perpetua

El recurso en queja directo a la Corte Suprema es la última vía de apelación que tiene la defensa para intentar revertir la condena, luego de que el 20 de octubre pasado el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (Stjer) rechazara un recurso extraordinario federal presentado por los abogados de Galarza para que el fallo sea revisado por el máximo tribunal del país.

Nahir.jpg Nahir Galarza pidió que revisen su caso con perspectiva de género.

Hermida Leyenda informó en un comunicado que el recurso de queja “se basa en la falta de perspectiva de género durante el proceso contra Nahir” y que “sostiene que la investigación y el debate oral evidenciaron graves negativas a la defensa, impidiendo la realización de numerosas pruebas”.

“Fue notoria la violencia institucional contra los testigos que decían algo a favor de la imputada, hasta se llegó a denunciar por falso testimonio a una profesional y una vecina. Se le vedaron pericias completas y reiteradamente confundieron perspectiva con violencia de género”.

La letrada también indicó que el Stjer aceptó su pedido para realizar “exhaustivas pericias a Nahir” que están “avanzadas”, y son “psicológica y neurocognitiva, psiquiátrica, endocrinológica y neurológica; además de una batería de análisis clínicos y diagnóstico por imágenes”.

Sobre su estrategia de defensa y el motivo de estas nuevas pericias, Hermida Leyenda respondió que sólo quiere “conocer la verdad”.

Nosotros queremos conocer la verdad. Eso significa hacer todo lo que no se hizo en su momento, esta vez con una perspectiva de género. Todo lo que sucedió hasta ahora en este caso fue paupérrimo... Y por supuesto: tenemos una carta guardada que por ahora no podemos revelar. Es algo que sabía todo Gualeguaychú pese a que muchas personas insistían y presionaban para lograr la culpabilidad de Nahir.

Condenada a prisión perpetua

Nahir Galarza, quien actualmente tiene 22 años, fue con 19 la mujer más joven en haber sido condenada a prisión perpetua, y permanece alojada en la Unidad Penal 6 Concepción Arenal, de Paraná.

Allí cumple la condena por el crimen de Pastorizzo (20), cometido entre las 5.10 y 5.15 del viernes 29 de diciembre de 2017, cuando el joven fue encontrado en una calle de Gualeguaychú con un tiro en la espalda y otro en el pecho, junto a su moto y dos cascos tirados en el suelo.

Inicialmente, al declarar como testigo, Galarza dijo que había visto a la víctima la noche anterior al crimen, aunque ante la sumatoria de indicios en su contra quedó detenida y en una segunda declaración reconoció que lo había matado con el arma de su papá policía pero que había sido de manera "accidental".

La sentencia a prisión perpetua fue dictada el 3 de julio de 2018 por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú y confirmada en julio de 2019 por la Sala II de la Cámara de Concordia.