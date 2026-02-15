Murió un hombre en un accidente al chocar contra un árbol

El choque fue en solitario. Un Fiat Duna, que circulaba por Espejo hacia el Este fue a dar contra un árbol de grandes dimensiones. Por ahora se desconocen las causas por las que el conductor perdió el dominio del rodado.

Los médicos del SEC (Servicio de Emergencias Coordinado) que llegaron al lugar sólo pudieron constatar la muerte de González.

auto cae a zanjon El Fiat Spazio quedó incrustado en un zanjón. Foto: Ministerio de Seguridad

Un conductor borracho cayó a un zanjón

En otro accidente de tránsito, en la noche del sábado, en Rodeo de la Cruz, Guaymallén, un joven conductor alcoholizado fue a parar un zanjón.

El hombre, de 28 años, transitaba por calle La Superiora al 1.158.

Un auto Fiat Spazio cayó al interior de un canal y su conductor fue rescatado por personal de tránsito municipal.

Al realizarle el dosaje de alcohol surgió que tenía 2,21 gramos de alcohol en sangre, casi 5 veces más de lo permitido.

El rodado fue secuestrado y al muchacho, que lo llevaron al Hospital Central con politraumatismos varios, le retuvieron el carnet de conducir.