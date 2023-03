Murió la chica de 14 años que sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo tras un incendio en su casa

incendio en mendoza godoy cruz 2.jpg La habitación de la adolescente quedó quemada por completo.

El trágico hecho ocurrió el lunes un rato antes de las 10, cuando la chica dormía en su habitación, y al parecer un cortocircuito en un ventilador provocó el fuego que desató el incendio, en su casa del barrio Puesta del Sol, al Oeste del barrio La Estanzuela, en Godoy Cruz.

La joven estaba con su hermano mayor, quien intentó auxiliarla pero no logró hacerlo. Ella quiso salir de la habitación, pero el fuego había copado la puerta y por las llamas no podía pasar. Además, a pesar que la habitación tenía una gran ventana, estaba con rejas que no pudieron arrancar, por lo que tampoco pudo salir por allí.

Vecinos fueron quienes la auxiliaron, sacaron a la chica inconsciente de la casa y la trasladaron hacia el Hospital Lagomaggiore, donde ingresó en muy mal estado.