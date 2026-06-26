Murieron un santiagueño y un tucumano tras un choque e incendio de camiones

Impresionante choque de camiones en Santiago del Estero.

El luctuoso accidente ocurrió en jurisdicción de la Comisaría Comunitaria N° 19 de Herrera. Chocaron dos camiones con batea que, por causas que aún son materia de investigación, impactaron de frente sobre la calzada. La violencia del impacto desencadenó un incendio de grandes proporciones que consumió ambas unidades de transporte pocos instantes después del impacto.

Los dos conductores quedaron atrapados dentro de los camiones y fallecieron en el lugar sin posibilidad de ser rescatados con vida. El fuego obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia para controlar las llamas y recuperar los cuerpos.