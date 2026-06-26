Dos camioneros, uno santiagueño y otro tucumano, murieron la madrugada del viernes 26 de junio. Fue luego de un violento choque frontal sobre la Ruta Nacional 34, en cercanías de la localidad de Mailín, Santiago del Estero. El accidente, ocurrido a la altura del kilómetro 598, provocó además el incendio de ambos rodados, lo que obligó a interrumpir completamente la circulación mientras la Justicia y los peritos trabajaban para determinar cómo se produjo la colisión.
Murieron un santiagueño y un tucumano tras un choque e incendio de camiones
Ambos choferes fallecieron tras el violento impacto frontal, que se produjo sobre la ruta nacional 34, en Santiago del Estero
El luctuoso accidente ocurrió en jurisdicción de la Comisaría Comunitaria N° 19 de Herrera. Chocaron dos camiones con batea que, por causas que aún son materia de investigación, impactaron de frente sobre la calzada. La violencia del impacto desencadenó un incendio de grandes proporciones que consumió ambas unidades de transporte pocos instantes después del impacto.
Los dos conductores quedaron atrapados dentro de los camiones y fallecieron en el lugar sin posibilidad de ser rescatados con vida. El fuego obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia para controlar las llamas y recuperar los cuerpos.
Hasta la ruta 34 se movilizaron efectivos policiales, personal sanitario y dotaciones de Bomberos Voluntarios de Añatuya, quienes trabajaron durante varias horas para extinguir el incendio, asegurar la zona y realizar las tareas de rescate, mientras peritos iniciaban las primeras diligencias orientadas a reconstruir la mecánica del accidente.
Hasta el momento, la identidad de las víctimas no fue dada a conocer oficialmente. Se espera que en las próximas horas las autoridades judiciales brinden mayores precisiones tanto sobre los camioneros fallecidos como sobre los resultados preliminares de la investigación destinada a esclarecer uno de los accidentes viales más graves registrados en las últimas horas sobre esa transitada ruta nacional.