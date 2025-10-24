Mintió sobre un falso embarazo a toda su familia y recibió miles de libras en regalos

Kira cousins falso embarazo

La mujer que fingió un embarazo

Todo comenzó a principios de 2025, cuando Kira Cousins anunció su embarazo en Facebook con una foto sonriente junto a su pareja, Jamie Gardiner. La publicación generó oleadas de felicitaciones: "¡Vamos a ser padres!", escribieron, acompañada de emojis de corazones y bebés.

Pronto, las actualizaciones se volvieron frecuentes. Compartía supuestas ecografías del embarazo que mostraban una pequeña silueta en movimiento, videos de su vientre "movido por patadas" y fotos de su panza creciente, oculto bajo un vientre protésico que compró en línea por unos cientos de libras.

Sus amigos recuerdan cómo Kira Cousins se quejaba de náuseas matutinas, antojos extraños y el cansancio del primer trimestre, detalles que pintaban un retrato convincente de maternidad incipiente.

El engaño escaló con eventos que nadie cuestionó en su momento. En primavera, organizó una fiesta de revelación de género en un parque local. Bajo una lluvia de confeti rosa, los supuestos padres de la bebé abrazados gritaron "¡Es una niña!", mientras amigos grababan el momento para redes.

Kira cousins falso embarazo 2 La falsa embarazada engañó hasta al supuesto padre.

Familiares enviaron mensajes de amor, y pronto llegó la lluvia de regalos para el baby shower. Un carrito valorado en 1.000 libras esterlinas, un asiento de auto, pilas de ropita de bebé recién nacido y tarjetas de regalo se acumularon en su casa.

Tras el supuesto nacimiento, la joven rechazaba visitas prolongadas: "Nadie podía acercarse mucho, decía que la bebé estaba enferma o dormida". Incluso fingió complicaciones médicas tras el embarazo: un defecto cardíaco detectado en una ecografía falsa, lo que generó preocupación y más apoyo emocional.

El supuesto padre, quedó completamente engañado. La falsa madre lo mantuvo al margen de las citas prenatales, alegando horarios conflictivos o privacidad médica. Nunca lo dejó presenciar un llanto real ni sostener a la "hija" sin supervisión estricta.

Mientras tanto, Kira Cousins usaba su permiso anual del trabajo como "baja de maternidad" falsa, evitando así papeleo oficial que pudiera delatarla. Publicaba actualizaciones semanales: "Semana 28, sintiendo patadas fuertes", con fotos editadas que robaba de cuentas ajenas, adaptándolas a su narrativa.

Con la muñeca hiperrealista imitaba llantos grabados, lágrimas falsas y hasta mojaba pañales con mecanismos internos. Amigos enviaron coronas virtuales y mensajes de consuelo cuando, solo seis días después, Kira Cousins informó a Jamie que la bebé había fallecido repentinamente por el supuesto defecto cardíaco. Pidió donaciones para un funeral ficticio y hasta insinuó un documental de Netflix sobre su "tragedia".

El detonante final llegó cuando su madre irrumpió en su habitación y descubrió la verdad: la "bebé" era una muñeca escondida bajo las sábanas. La revelación del falso embarazo explotó a mediados de octubre. La mujer rompió el silencio el 21 de octubre con una disculpa en su perfil de Instagram.